買下人生第一棟房「卻被1事煩炸」　一票人傻眼了！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友前陣子買下人生第一間房子，沒想到卻發生讓他惱火的事，他透露，前屋主的信件不斷寄來，他明明多次反應通知仍未改善，氣得他PO網抱怨。對此，不少網友建議，「只要不是重要文件，直接丟掉就好了啊」、「其實就把它當作廣告信拿去丟就好了」。

網友在臉書社團「房知識家」發文提到，前陣子買了人生第一棟房，卻發生很惱人的一件事，「因為是中古透天，前屋主的個人信件一直寄來，我跟仲介反應好幾次，要她通知前屋主，她都回有聯絡了，也有幫忙打給寄信的公司，但我還是持續收到前屋主的其他信件和推銷廣告。」

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最後，原PO也忍不住埋怨道，「這種事都不能處理好嗎？後來還叫我自己拿去郵局退信，真的很過分。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

然而，網友們直言，這與仲介無關，「跟仲介沒有關係吧，我買房十幾年了，前屋主的信偶爾還是會寄來」、「你好我是仲介，我之前買了一間房子，自己住了6年，也會持續收到莫名其妙的信，但我也就乖乖地丟了，以上」、「前屋主不改，難道也要仲介壓著去挨家挨戶改地址嗎？」「本來就不是仲介的義務」、「丟垃圾桶很難？」

另外，不少人也留言建議，「可以直接去郵局主張ㄧ下，不是您的信件就不會來了」、「告訴你一個小秘方，在信封上面直接寫查無此人，然後將信投入信箱，下次就不會來了」、「這不用煩惱，廣告信可丟棄，一般信件註明無此人放到郵筒退回。我房子前屋主的小孩，常有法院通知單，直接貼在信箱，我把他的戶籍遷到公所去，現在幾乎沒有信件了，建議你去確認戶籍有遷走嗎？」「只要不是重要文件，就直接丟掉就好了啊」、「信件寫上查無此人，然後投入郵筒即可」。