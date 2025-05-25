北士科vs.南港「輝達促房市戰況改變？」　內行看：旗鼓相當

▲輝達（NVIDIA）宣布落腳在北士科。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）開獎，北士科嗨翻，但也讓鄉民好奇，呼聲很高的南港房市是否受影響？專家表示，北士科得到超級大利多，但南港也還是很強，近1年新案均價北士科每坪便宜約10萬元，未來短期價格將陷入糾纏，旗鼓相當。

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輝達（NVIDIA）宣布落腳在北士科，原本呼聲很高的南港區落選，鄉民開始擔心，該區新案房市信心是否開始受阻，但也有人在鄉民在PTT房屋版以「南港根本不需要輝達總部進駐」為題發文，引發討論。

鄉民表示：「很可惜，老黃的輝達沒有來南港設總部，但是也不用擔心南港，畢竟南港題材實在是太多惹，交通建設、LaLaport、台鐵調車場、潤泰南港之心，數不完的辦公大樓開發案，這麼多利多，少個輝達總部完全不損南港的未來價值。」

網友紛紛留言表示：「拍拍！分手快樂！」、「祝你快走出失戀低潮心情！」、「南港已經沒題材了，只是你不願意承認」、「一個輝達沒選南港，怎麼整排人出來連講這麼多次『不用擔心』？」。

房市專家何世昌表示：「輝達沒有選南港，短期上房市多少受到影響，會讓置產買盤都出走到北士科，除非是品牌建商個案，不然一般建案價格上攻力道就會疲弱，但南港還是有北士科沒有的優勢，像是距離台北市中心更近、高鐵交通機能等等。」

不過，何世昌表示：「據《樂居網》統計，目前南港新案均價每坪120萬元，比北士科貴10萬元左右，但估計很快兩區價格就會追平，兩區房價不相上下。」

▲輝達總部沒有選在這落腳，何世昌認為，會影響到置產型買盤的購屋選擇。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「南港區域發展本就成熟，許多科技廠都在此，未來還有大型開發案，如今輝達總部沒有選在這落腳，只是沒有加分而已，南港還是南港，還是很強。」

至於未來南港、北士科的房價，曾敬德表示：「南港要觀察接下來國泰、潤泰指標大案的實登價格，而北士科在大利多的加持下，可預期房價會有比較大的反應。」

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