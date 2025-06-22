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45歲轉當二房東一年月收6位數　心法大公開

艾德華指出想當二房東，透過仲介介紹最能快速累積房子案源。

▲艾德華指出想當二房東，透過仲介介紹最能快速累積房子案源。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年45歲的艾德華過去是一般上班族，靠著與太太省吃儉用在雙北陸續買下4處房產，2年前財務自由離開職場。隨著央行對房貸管制漸趨嚴格，艾德華一年前踏入包租代管業，現在已是9間房子的二房東，月收入超過6位數。

「踏入包租代管業大概1年時間，我做了9間房子，雖然每天都在忙房客、房子瑣碎的事，但讓我感到安心、踏實。」今年45歲、一方生活共生宅北一區業務經理艾德華笑著說。

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8年前與太太開始投資房產，陸續在台北、新北購入4屋，也靠著房產在2年前財務自由，離開職場。但隨央行對房市的管制越趨嚴格，艾德華在一年前決定轉往包租代管市場，當起二房東，而早年累積看房的投資心法也順勢運用上，讓他能一年內就累積9間案源、超過30位租客，月收入超過6位數。

央行嚴控房貸成數後，包租代管成了另個興起投資房產的行業。

▲央行嚴控房貸成數後，包租代管成了另個興起投資房產的行業。

包租代管是近年來興起的行業，尤其在央行大動作管制房貸貸款成數、銀行詳細詢問資金來源降低房產投資炒作後，更蓬勃發展。事實上，包租代管是包租、與代管兩個行業的結合，「包租」指的是房東將房子委託給包租業者，原房東因此能從業者那裏收到穩定的租金。

至於「代管」則是指簽約後，房子由業者將房屋轉租給房客，並且代為管理房子，例如屋內修繕；簡單來說，包租業者就是二房東的概念。

一年做到9間包租代管的房源，有什麼訣竅？艾德華說，包租代管最重要的關鍵是拿到好案源，他提到，剛開始從租屋網站上一個個陌生開發、打給房東，常被當成詐騙吃閉門羹，後來轉往與仲介合作，再加上親友介紹，才慢慢累積到9間案源。

在台北市投資房產收租，一定要跟著捷運走。

▲在台北市投資房產收租，一定要跟著捷運走。

「房仲因為成交會與買賣雙方建立起信任關係，若有屋主買房想出租，透過房仲去介紹，成功率會提高許多。當然案源地點不能太差，雙北只要跟著捷運站走，捷運站步行10分鐘內、採光佳、格局方正，通常兩週內就能出租。」艾德華分享。

包租代管最怕的是房屋空窗期太長，因為沒房客就沒收入，而出租也有淡旺季之分。艾德華說，通常5至9月是租屋旺季，因為過完農曆年後大家換工作，暑假則是畢業季、社會新鮮人離開學校找工作，度過淡季的方式就是做短租套房，讓房子一直有人住，也才有人氣。


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