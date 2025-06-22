沒存夠頭期款「有辦法買房嗎？」　網一面倒苦勸：建議繼續租

▲若頭期款不足，還能買房？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有存到頭期款，還能買房嗎？近日就有網友發文透露，他非常努力存錢，不想讓父母一直過著租屋、搬家的日子，但無奈看了中古屋的房價，他才知道自己距離足夠的頭期款還有很大一段距離，因此他就想知道，若頭期款不足，有沒有什麼方法能解決？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「買房頭期款不足有什麼解決方法」為標題發文，提到父母年紀很大，所以他不想老讓爸媽過著租屋、搬家的日子。由於他們家沒什麼資源，所以他一直非常努力的存錢買房，但無奈現在房價高，他的存款似乎始終追不上。

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原PO透露，他今年好不容易存到100萬元，心想應該可以買中古屋，讓父母安心入住，無奈這才發現自己連頭期款都沒存夠。之後他又看了預售屋，但又覺得這房價很難靠他自己繳出來，因此他就想知道，如果沒存夠頭期款，有沒有什麼解決方式呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒錢不要買房，真的，交屋那刻自備至少3成再來買」、「建議繼續租房，你有想過，若買下去，法拍在等你，買超過你能負擔的物件真的很危險」、「我家是建商，也會請買家，要好好考量自己的經濟狀況，不要學別人買房子，可以有夢想，但就要想辦法去達成，沒辦法達成就算了」、「頭期款不足不要買」。