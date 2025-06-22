ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

沒存夠頭期款「有辦法買房嗎？」　網一面倒苦勸：建議繼續租

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲若頭期款不足，還能買房？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有存到頭期款，還能買房嗎？近日就有網友發文透露，他非常努力存錢，不想讓父母一直過著租屋、搬家的日子，但無奈看了中古屋的房價，他才知道自己距離足夠的頭期款還有很大一段距離，因此他就想知道，若頭期款不足，有沒有什麼方法能解決？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「買房頭期款不足有什麼解決方法」為標題發文，提到父母年紀很大，所以他不想老讓爸媽過著租屋、搬家的日子。由於他們家沒什麼資源，所以他一直非常努力的存錢買房，但無奈現在房價高，他的存款似乎始終追不上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他今年好不容易存到100萬元，心想應該可以買中古屋，讓父母安心入住，無奈這才發現自己連頭期款都沒存夠。之後他又看了預售屋，但又覺得這房價很難靠他自己繳出來，因此他就想知道，如果沒存夠頭期款，有沒有什麼解決方式呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒錢不要買房，真的，交屋那刻自備至少3成再來買」、「建議繼續租房，你有想過，若買下去，法拍在等你，買超過你能負擔的物件真的很危險」、「我家是建商，也會請買家，要好好考量自己的經濟狀況，不要學別人買房子，可以有夢想，但就要想辦法去達成，沒辦法達成就算了」、「頭期款不足不要買」。

關鍵字：頭期款買房Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黑鄉大變身！「南港新都」簽約　蔣萬安直呼：我也想搬來住

南港產專區首件公辦都市更新計畫「南港新都」，19日舉行簽約儀式。台北市長蔣萬安、副市長兼台北住都中心董事長李四川，以及招商最優申請人宏匯股份有限公司董事長許崑泰等人皆親自出席，共同見證合作里程碑。宏匯將投入逾新台幣70億元資金，引進專業技術與資源，規劃一般住宅、社會住宅及商辦空間，導入ESG概念，採用綠色建材、智慧化與高效能設備，打造一座融合生活與自然的都市綠意新地標。

37分鐘前

買中古屋半年！高雄女遭主委通知「機械車位壞很久」　怒告前屋主

高雄一名陳姓女子111年透過房仲向林女購買房屋，未料入住後卻發現機械車位早已故障而無法上升，過去前屋主林女置之不理，導致下層車位車主無法使用車位，而當初買房時林女從未告知此事；此外，陳女還控訴屋內有多處滲漏水，因此提出告訴，求償修繕費用83萬9524元、及精神撫慰金3萬6000元，合計87萬5524元。橋頭地院法官審理後，判處林女賠償31萬7571元為適當。可上訴。

59分鐘前

輝達落腳北士科　專家預估「30坪小宅賣翻」！行情價曝光

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，沉寂一時的北士科房市瞬間沸騰，在地房仲認為，該區在輝達利多下，每坪可達150萬元水準。不過，房市專家何世昌勸大家別衝動進場，「買房要冷靜思考，評估需求與能力後再下手」。他透露，雖然詢問度增加，但成交量僅大致持平而已，並沒有比較好賣。

2小時前

第一銀：新台幣升值「影響房貸承作空間」　以首購優先

第一金股東會20日登場，董事長邱月琴提到，美國優先與關稅政策，加上匯率波動，短期難免衝擊金控業獲利，公司將多管齊下力求穩健獲利。一銀總經理周朝崇則說，新台幣升值將影響房貸承作空間，但仍將配合政策，優先承作無自用住宅者。

2小時前

台中北區社宅+1！「明新安居」供293戶　開車5分到科博館

台中市北區社宅加一！位於中清路、忠明路及太原路交會地帶的「明新安居」日前舉行動土典禮，總工程經費達17億700萬元，由中央全額投資，預計2028年完工後可為當地提供293戶居住單元。

2小時前

買得起還要養得起　低公設大樓南投埔里現蹤

過往被視為蛋白區的南投縣，受惠交通動線暢旺，緊鄰台中市，親民房價讓外地人移居南投比例也逐漸增高，帶動房價突破3字頭大關，就有主攻低公設比大樓搶市，不過在地業者也說，目前房市景氣不佳，消費者會開始思考「買得起還要養得起」的現實問題。

2小時前

沒存夠頭期款「有辦法買房嗎？」　網一面倒苦勸：建議繼續租

如果沒有存到頭期款，還能買房嗎？近日就有網友發文透露，他非常努力存錢，不想讓父母一直過著租屋、搬家的日子，但無奈看了中古屋的房價，他才知道自己距離足夠的頭期款還有很大一段距離，因此他就想知道，若頭期款不足，有沒有什麼方法能解決？貼文曝光後，引發討論。

3小時前

輝達落腳北士科！「這一幕」驚呆房產專家：台灣人好瘋狂

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，掀起高度關注，在地房仲更認為，該區在輝達利多之下，每坪可達150萬元水準。房產專家何世昌就笑說，台灣人真的好瘋狂，也很買輝達的單，自當天消息曝光後，北士科中小坪數建案的接待中心開始爆場，連他朋友都衝去。

4小時前

台中購屋2大痛苦指數增　網哀：居然要不吃不喝13年

台中購屋「痛苦指數」再創新高！數據顯示，台中市2024年第4季房價所得比達12.98倍，年增1.24，代表中位數住宅需要一家人不吃不喝近13年才買得起，購屋負擔爆表。更讓人心累的是，即使改用30年期房貸，每月仍得繳出超過36.85%的家庭收入。

4小時前

離巨蛋商圈10分鐘「房價凹陷區」　每坪便宜10萬

台積電進駐高雄帶動房價逐年攀升，北高美術館、漢神巨蛋等熱門生活圈，新成屋、預售均價突破每坪50萬元，三民區建工商圈距離巨蛋車程約10分鐘，均價價差超過10萬元，成為北高市中心「房價凹陷區」，吸引眾多自住客目光。

6小時前

【天選之人！】遊客幸運巧遇綠蠵龜產卵！　全程不打擾網大讚

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

陸敬民／台灣房市暗藏「購屋鄙視..

這樣裝冷氣「吹不出冷風」　台電..

台中「首購天堂」新古屋進法拍　..

輝達落腳北士科！「這一幕」驚呆..

50家小建商抱團吐苦水　沒炒房..

台南地標百貨傳沒落　業者否認：..

年薪90萬能買1500萬的房嗎..

高雄蛋黃區「被夾凹」透天開價2..

租1樓開店「房東550萬賣她」..

父子租房反悔！訂金被吃提告要2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「南港新都」簽約　蔣萬安：我也..

買中古屋半年！高雄女遭通知「機..

輝達落腳北士科　專家預估「30..

第一銀：新台幣升值「影響房貸承..

台中北區社宅+1！「明新安居」..

買得起還要養得起　低公設大樓南..

沒存夠頭期款「有辦法買房嗎？」..

輝達落腳北士科！「這一幕」驚呆..

台中購屋2大痛苦指數增　網哀：..

離巨蛋商圈10分鐘「房價凹陷區..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366