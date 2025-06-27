騎車3分鐘到好市多！220戶社宅「過嶺安居」動土　3年後完工

▲桃園「過嶺安居」預計2028年完工。（圖／國家住都中心提供）。



記者陳致平／綜合報導

桃園中壢區第4處新社宅啟動！國家住都中心日前於桃園市中壢區舉辦「過嶺安居」社會住宅動土典禮，將興建220戶居住單元，預計於2028年竣工，總工程經費14億1910萬元，由中央全額投資興建。「過嶺安居」為中央於桃園市動土的第12處社宅，也是中壢區的第4處。

「過嶺安居」位於桃園市中壢區「過嶺重劃區」的松勇路、松勇三街、高鐵南路五段街廓內，基地步行2分鐘即為過嶺社福館（中壢過嶺親子館、托嬰中心）和松勇公園，亦鄰近中平國小、過嶺國中及籌備中的過嶺國小，享完善的公共設施及文教資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住都中心指出，該案基地車行5分鐘內即有2間連鎖超市及美式量販店，民族路兩側商圈亦發展成熟，可滿足日常採買需求。基地距國道1號車行約8分鐘，距台66線快速道路僅需車行5分鐘，至桃園高鐵站車行約15分鐘，聯外交通非常便利。

住都中心說明，「過嶺安居」規劃興建1棟地上13層、地下3層及1棟地上12層、地下3層建物，總計可提供220戶居住單元。另外，考量當地的社福照顧與商業需求，於地面層設置托嬰中心及店鋪空間。基地臨高鐵南路側退縮4米，規劃種植喬木與灌木植栽，以社區廣場及沿街開放空間打造友善鄰里的步行及休憩環境。建物配置採南北座向，並以舒適的棟距提供社宅住戶良好通風採光。

「過嶺安居」鄰近中央大學、幼獅工業區、平鎮工業區及龍潭科學園區，未來周邊還有「新屋頭洲科技園區開發計畫」及「幼獅工業區擴大二期開發計畫」，將吸引大量人才移居，期盼透過社會住宅的興建，為青年及小家庭提供安心居住的選擇，做地方發展最堅實的後盾，也滿足在地需求。

▲「龍岡好室」將於近期公告招租。（圖／國家住都中心）

國家住都中心表示，目前已在中壢區決標1,459戶社宅。其中，新完工的「龍岡好室」將於近期公告招租，興建中的「龍安安居」及「振興安居」皆預計於2028年竣工。