房客男友燒炭亡成「凶宅」　法院判女房客免賠：沒物理損害

▲房屋成凶宅，房東告租客卻敗訴。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

新竹1名李姓女子因許姓男友在租屋處燒炭輕生，房子成為「凶宅」，遭黃姓女房東提告求償300萬元。新竹地方法院近日判決指出，房屋「無物理性損害」，僅涉及交易價值減損，屬純粹經濟損失，因此駁回房東全部訴求，認定房客無需賠償。

根據判決書描述，黃姓女房東於2023年1月將新竹市東區一處房屋出租予李姓女子，租期1年，月租2萬1千元。同年7月29日，李女的男友許姓男子假釋出獄後暫住李女處，兩人因感情問題產生爭執，李女曾提出分手。8月3日，許男在屋內燒炭輕生身亡。

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房東黃女主張，李女未經同意擅自讓許男入住，且兩人發生爭執後，導致許男輕生，使房屋成為俗稱的「凶宅」，嚴重影響未來交易價值，估算損失達300萬元，遂依《民法》相關條文提出求償。

李女則抗辯稱，承租時已告知房東許男會同住，房東當時知情。且許男輕生屬個人行為，不應歸責於她。許男為成年人，她既非其監護人，也無監督義務，亦難預見其自殺行為。

法院認為，《民法》第432條、433條及相關條文所指之「毀損、滅失」，係指租賃物物理上毀損滅失或功能損壞，而許男輕生行為並未造成房屋物理性損害，自殺行為僅造成交易價值減損，屬純粹經濟損失，與法條規範情形不符。

法院指出，系爭房屋並未因自殺事件受到外觀形體毀損或實體破壞，亦未影響使用功能，房東所有權並未受到侵害。許男為成年人，李女非其監護人，李女無法預料許男會選擇輕生，在男女感情糾紛本屬常見的情況下，選擇輕生終究非常態反應。

判決書亦提及，李女在發現許男購買燒炭工具時，曾立即通知其家屬並丟棄相關物品，已盡合理注意義務。許男精神狀況及情緒起伏非李女所能掌控，其自殺行為亦非李女所能預料。法院最終駁回房東全部訴求，認為李女無需負擔賠償責任。可上訴。

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