撐過疫情、撐不過景氣　梧棲大型婚宴會館宣告歇業





▲在地經營10年，位於台中海線梧棲區的「新港城國際宴會廳」在臉書發出公告，將於6月30日正式結束營業。（圖／翻攝自臉書新港城國際宴會廳）

記者陳筱惠／台中報導

在地經營10年，位於台中海線梧棲區的「新港城國際宴會廳」在臉書發出公告，將於6月30日正式結束營業。知情人士則透露，確實是因為租約到期，加上大環境不佳，業者撐過疫情卻撐不過景氣，很可惜。

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位於梧棲區八德路上的「新港城國際宴會廳」，在地經營10年，過去叫做「海港城國際宴會廳」後續因換了新團隊進駐才改名，在地人表示：「海線婚宴會館的名單很少，有成都、新天地、海港城（新港城）、潮港城，各有特色菜，不過隨著結婚桌數越來越少，近年也很少再受邀去吃了。」

經查，「新港城國際宴會廳」的土地含停車場佔地超過1600坪，建物及土地由2位自然人持有，該場域可容納近150桌大型宴會，挑高7米的空間搭配梧棲在地的新鮮食材，是不少商業會、獅子會等聚會所在。

▲「新港城國際宴會廳」的土地含停車場佔地超過1600坪，位於大型造鎮案周邊。（圖／記者陳筱惠攝）

不過「新港城國際宴會廳」在臉書發出公告，將於6月30日正式結束營業，對此，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「從該店營業日至今10年時間，租約到期說法可性度高，而該地點位於大型造鎮案周邊，包含聯悅建設、遠雄建設，陸續建案交屋後人口可期，其實地點還滿不錯的。」

但紀光烜說：「自疫情過後，大型婚宴形式的餐廳式微，該店偏向有接到婚宴案時照常營業，但平常時，常見出租給舉辦家電、鞋類的大型特賣會，以該地坪與建物大小來看，粗估月租金得30～40萬元，無法常態翻桌的情況下，獲利支撐不了租金。」

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