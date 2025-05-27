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鑫龍騰股利1.8元創高　總座：房市未明暫緩推案

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鑫龍騰開發（3188）今（26）日舉行股東會，通過配發現金股利1.8元，創歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鑫龍騰開發（3188）今（26）日舉行股東會，去年營收約15.04億元，年減26.5%，並通過配發現金股利1.8元，創歷史新高，該公司總經理黃勁嘉表示，受信用管制、川普關稅影響，民眾購屋觀望心態濃厚，今年暫緩新推案。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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黃勁嘉表示，美國總統川普4月宣布對全球多國實施對等關稅，儘管之後宣布對等關稅暫緩實施90天，但從去年央行祭出第七波信用管制開始，房市買氣就受到影響，又有關稅的市場不確定性，加劇民眾觀望氣氛。

政策尚不明朗，預計市場將持續震盪，影響購屋意願，黃勁嘉說：「目前來人量大幅萎縮，以往新案剛開案單週可吸引20~30組客戶，如今卻不到10組，顯示買家觀望情緒濃厚。」面對房市不斷買氣下滑，今年除已公開銷售中個案，下半年暫緩新推案。

攤開財報，鑫龍騰開發2024年合併營收15.04億元，相較前年營收20.47億元，出現26.5%的衰退，至於EPS（每股純益）則出現成長，達2.21元，獲利創近年新高，也比2023年的2.05元，出現7.8%成長，會中宣布已配發現金股利1.8元，也是創歷年新高。

年分 營收 (億元) 每股稅後純益 (元) 現金股利 (元) 股票股利 (元)
2024 15.04 2.21 1.8 -
2023 20.47 2.05 1.6 -
2022 10.61 0.61 0.3 -
2021 14.93 1.78 0.5 0.5
2020 8.12 0.49 0.3 -

▲鑫龍騰開發近年營收、股利。（ETtoday製表）

2024年主要入帳個案「鑫天地2」，總銷38億元，黃勁嘉表示，今年主要入帳個案「鑫悅」，已成屋完工挹注整體營收，總銷33億元。

目前銷售個案均位於高雄，包括預售「鑫巨蛋II」，位於鼓山區，總銷約32億元，「鑫天際」位於左營區，總銷60億元，「鑫首席」位於岡山區，總銷27億元，3案合計總銷119億元。

此外，並積極取得土地庫存，看好北高雄發展，1月以總價7億元、每坪84萬元，取得三民區九如一路巷內圓山幼兒園舊址，共832.97坪建地，鑫龍騰透露，目前土地還在規劃中，尚未確定開發時程。

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關鍵字：鑫龍騰開發股利房市高雄營收

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