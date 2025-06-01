酒駕罰款欠121萬！　澎湖自家透天慘遭法拍底價263萬

▲澎湖近年因人口持續正成長，加上具觀光熱潮，吸引大量台灣本島居民移居或投資置產，帶動馬公近年房價飆漲。（圖／澎湖縣政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
澎湖縣馬公市有透天屋主，因酒駕、交通違規等罰款，積欠約121.8萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣，6月3日進行第三拍，底價僅263.7萬元，相較一拍412萬元，已直降148萬元，在地仲介指出，低於區域行情拍出機會大。
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法務部高雄分署指出，該義務人因酒駕、其他交通違規罰款，合計共積欠121萬8798元，因此名下位於澎湖縣馬公市的透天厝遭拍賣，該透天為地上2樓，目前為自用且點交，底價263.7萬元。
高雄分署指出，該透天屋齡35年，地坪約29.9坪、建坪27.8坪，6月3日進行三拍，相較一拍底價412萬元，已打了65折。
▲澎湖縣馬公市有透天屋主，因酒駕、交通違規等罰款，積欠約121.8萬元，遭法務部行政執行署高雄分署拍賣。（圖／高雄分署提供）
東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示，該物件位於澎湖最熱鬧的馬公市，澎湖近年因人口持續正成長，加上具觀光熱潮，吸引大量台灣本島居民移居或投資置產，帶動近年房價飆漲。
現階段光是馬公的農地單價也要3~4萬元，新案多從透天轉為大樓推案，該區屋齡約30年透天，總價也要300~400萬元。
徐麗雪說：「該物件三拍已低於區域行情，具備低總價、高實用性的優勢，總價不到300萬元堪稱划算，頗有機會拍出。」
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