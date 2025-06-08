「西部科技走廊最後拼圖」人口V轉　寶佳集團大案卡位

▲銜接竹科、中科的「後龍科學產業園區」將成為西部科技走廊最後一塊拼圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

「桃竹苗大矽谷計畫」預計於苗栗新增960公頃產業用地，其中銜接竹科、中科的「後龍科學產業園區」將成為西部科技走廊最後一塊拼圖，有望帶動新一波就業移居潮，鄰近的新興住宅區「苗栗高鐵特區」人口數4年逆增逾500人。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？ 在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據苗栗縣戶政服務網統計資料顯示，位在後龍產業園區南側約3公里處的「苗栗高鐵特區」，為棋盤式綠地水岸，規劃有住宅、商業、產專、學校、公園等，其中新港國中小雙語學校與親水廊道童趣公園皆已啟用。高鐵特區所屬的「校椅里」人口數年年增加，4年來逆勢增加564人，是苗栗縣內少數人口增長的地區。

▲高鐵特區所屬的「校椅里」人口數年年增加，4年來逆勢增加564人，是苗栗縣內少數人口增長的地區。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋指出：「近期苗栗高鐵特區房市出現2大轉折變化，一是開發單位從地方性建商，轉為全國性開發商與上市櫃公司。其二，大基地社區型住宅產品出現，意味著購屋需求將從在地內需轉為外地移入，傳統15~30戶新加坡式、無地下停車公寓將逐漸式微，轉向大基地整體開發。」

尤其是具有多項公設、保全、收發、垃圾集中處理的社區住宅更能貼近年輕購屋客的喜好。

目前區內千坪大基地首發案「弘峻綻高鐵」，基地面積1319坪座落於主幹道高鐵六路、新港一路口，是目前苗栗高鐵特區新案中，距離後龍科學園區較近者。

此外，同屬寶佳集團的鴻築建設，位於苗栗高鐵站前新案也已動工，基地面積1451坪，規劃149戶住家。而名軒開發則是插旗後龍市區，推出總戶數453戶、基地2570坪的造鎮型新案。





▲目前已知力積電、聯發科、京元電子、台灣晉陞等企業都已在苗栗投資。（圖／記者陳筱惠攝）

陸毅棋說：「目前已知力積電、聯發科、京元電子、台灣晉陞等企業都已在苗栗投資，粗估近3年已有超過3600億元的投資規模、預估創造6000個以上新工作機會。」

《住展雜誌》發言人陳炳辰則認為：「就業人口紅利始終是新興重劃區的支撐，加上『逐高鐵而居』將是交通移動最迅速便捷的選項，不過以苗栗高鐵特區，實質生活機能發展還在初期階段，又遇到景氣反轉，未來房市表現是否可順利複製其他高鐵特區，仍待時間觀察。」

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？ 在地揭「碾壓淡水、基隆」真相