輝達效應超越台積電？　帥過頭斷言：北士科房價「5年漲5成」

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區域房價也成為討論焦點。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，區域房價也成為討論焦點。知名投資客帥過頭直言，輝達效應比台積電設廠猛多了，認為北士科房價5年將漲5成，將見到每坪180萬元價碼。

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帥過頭表示：「台灣經濟基本面並沒有不好，只不過去年919央行打炒房力道太猛，重擊整體信心，而現在房市已冷靜了3季時間，若出現重大題材的地區，房市就可能有所反應，尤其在過去房價漲幅相對和緩的地方。」

帥過頭提到：「2021年台積電宣布在高雄楠梓設廠，當時區域房價馬上飛速反應，之後全台也掀起台積電效應，台積到哪裡、哪裡房價就噴，然而現在剛好遇到房市不景氣，台積電設廠利多也許反應鈍化，但輝達可就不一樣了。」

帥過頭強調：「輝達這次來北士科，不是蓋個台灣辦公室、海外據點那麼簡單，而是『亞洲總部』，除了做美國人生意除外，與其他所有國家互動都可能從台灣出發，輝達對台灣的重視超乎大家一般的認知與想像，這次輝達利多比台積電設廠猛多了。」

帥過頭說：「近年台北市房價漲得少，去年打炒房後也沒有跌，相對穩定，如今輝達落腳正是超級大利多，北士科房市即將引爆，現在區域新案單價100~120萬元，估計5年後會漲50%，單價見到180萬元。」

▲帥過頭斷言，北士科房價5年後會漲50%。（北士科新案圖／記者項瀚攝）

至於北士科最常被詬病的兩點，分別是「輝達職缺只開100個」、「缺乏捷運交通機能」。帥過頭表示：「當然不能單看輝達1間公司提供的就業機會，輝達進駐後，一定會再吸引相關產業搶進。」另外針對捷運，他笑說：「高收入科技業沒人搭捷運啦，都是開車。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，依循過去經驗，重劃區開發初期往往會出現區域房價的定錨價格，北士科作為近年台北市最完整的重劃區，本來題材不多，輝達一下子讓北士科成為話題焦點，可觀察未來一季區域房市表現，未來區域發展越成熟、越多產業進駐後，房市可能更有發揮空間。

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