代書狂勸「別用新青安」他疑惑了！　釣出一票過來人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新青安政策雖幫助許多年輕人購屋，但隨著央行第七波管制上路，加上銀行放款水位居高不下，部分公股銀行面對新青安案件承做態度轉趨保守。一名網友就透露，他目前已簽約新古屋，不過代書一直勸他別用新青安，讓他相當疑惑，話題掀起熱論，也釣出不少過來人經驗談。

網友在Dcard發文提到，目前已簽約新古屋，由於貸款10月送件，撥款時間有可能延後，所以買賣雙方協議2026年年初交屋，同時撥款延遲而造成交屋日超過期限不算違約，「我希望能用新青安房貸，但簽約房仲配合承辦的代書卻建議我別用。」

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代書表示，若年底交屋只剩半年可以用補貼利率，補貼結束後利率不會比較好，「個人最近也跑了幾家銀行，初步詢問新青安和一般房貸，應該都能貸到8成、40年沒問題，只是新青安最大問題在都要排隊，不保證何時可以撥款，10月送件的話，要在1月交屋聽起來有點困難，不過利率倒沒有差很多，半年1.775%，補貼結束後2.275%，並沒有像一般銀行房貸都落在2.6-2.8%左右，以利率來看，分明新青安最理想吧？代書是不是唬我？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，原PO也忍不住求問，「我租屋處剛好一月中結束，要是撥款拖個幾個月、甚至半年，不好順利接軌，我有考慮是否用一般銀行房貸辦理就好，但一想到利率感覺很虧，是不是應該慢慢等新青安撥款，再短租幾個月會更好呀？」

對此，一派網友直言，「應該是擔心新青安會等很久，你沒送件新青安都不准，因為那是優惠貸款，現在審核非常嚴格，你可以兩個都送看看」、「現在貸款越來越硬了，聽代書的吧！能早點順利貸款才是最重要的，利率反而是其次了」、「我從來都不推薦人用新青安，不能租人這一點，就限制了自己如果發生事情時的選擇」、「沒有用新青安+1」、「我自己是沒用啦，就用一般的，以後要賣要出租也比較彈性」、「新青安限制真的太多 （代書路過」。

不過，也有不少人表示，「一般首購跟新青安都問過，後來選新青安，光利息每年就差4萬，送件約3周就對保」、「原來現在代書都說這種話，我的代書也是。難道多付的代書會幫我們付嗎？明明可以新青安為什麼不能送？」