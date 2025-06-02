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土城交屋撐起全台灣　5月移轉年減36%

▲▼新店房市,大坪林捷運站,捷運環狀線,捷運新店線,北新路,民權路,大樓,公寓,頂樓加蓋。（圖／記者湯興漢攝）

▲5月六都買賣移轉棟數出爐，月增1.9%、年減36%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

5月六都買賣移轉棟數出爐，受惠新北土城大案交屋，拉抬整體月增1.9%，但對照去年同期仍呈現36%衰退，更創下15年來同期新低。專家分析，房市低迷與川普關稅戰的恐慌有關。

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今（2日）六都地政局公布5月買賣移轉棟數，合計17196棟、月增1.9%，但對照去年同期，仍是呈現明顯下滑，六都皆衰退2成以上，合計減少了36%。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都5月的買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

近一步觀察六都5月表現，台北市、高雄市仍呈現雙位數下滑，新北市則強勢拉升26.6%，使得六都合計黑翻紅。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「新北5月暴增，主要是受惠土城區暴增近千棟，也就是指標大案金城舞系列案『世界花園』交屋。」

至於唯二月增的台中市，陳定中表示：「是因屯區的北屯、太平等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都5月買賣移轉棟月增減整理。（表／記者項瀚製）

年變化方面，六都合計衰退36%，更是創下2011年以來5月同期新低，其中台北市則創下自2003年以來同期新低，由此可見即使有交屋潮支撐，但房市仍處於相對低迷的氛圍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「5月份歷經關稅戰之下，許多購屋人人心惶惶，更打消進場房市念頭，是此次交易買氣再度下修的重要因素。」

至於北市下降最多，徐佳馨分析：「川普發起全球關稅戰，使得台股嚴重重挫，令對金融市場較為敏感的高資產族群，出手更為謹慎，使多數屬於高總價、高單價的北市不動產市場，買氣低迷不少。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台股已回到4月川普關稅前的水準，房市最恐慌期已過去，不過接下來6月買賣移轉棟數還是會反映到4月川普關稅利空。」

曾敬德表示：「市場消化利空差不多就是半年，若川普關稅談判結果底定，利空就能在Q3慢慢淡化，Q4進入傳統旺季後也有望看到遞延性買盤出現。」

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關鍵字：買賣移轉棟數交易量房市成交量台積電川普關稅信義房屋台灣房屋住商不動產

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