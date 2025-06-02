土城交屋撐起全台灣　5月移轉年減36%

▲5月六都買賣移轉棟數出爐，月增1.9%、年減36%。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

5月六都買賣移轉棟數出爐，受惠新北土城大案交屋，拉抬整體月增1.9%，但對照去年同期仍呈現36%衰退，更創下15年來同期新低。專家分析，房市低迷與川普關稅戰的恐慌有關。

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今（2日）六都地政局公布5月買賣移轉棟數，合計17196棟、月增1.9%，但對照去年同期，仍是呈現明顯下滑，六都皆衰退2成以上，合計減少了36%。

▲六都5月的買賣移轉棟數整理。（表／記者項瀚製）

近一步觀察六都5月表現，台北市、高雄市仍呈現雙位數下滑，新北市則強勢拉升26.6%，使得六都合計黑翻紅。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「新北5月暴增，主要是受惠土城區暴增近千棟，也就是指標大案金城舞系列案『世界花園』交屋。」

至於唯二月增的台中市，陳定中表示：「是因屯區的北屯、太平等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶。」

▲六都5月買賣移轉棟月增減整理。（表／記者項瀚製）

年變化方面，六都合計衰退36%，更是創下2011年以來5月同期新低，其中台北市則創下自2003年以來同期新低，由此可見即使有交屋潮支撐，但房市仍處於相對低迷的氛圍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「5月份歷經關稅戰之下，許多購屋人人心惶惶，更打消進場房市念頭，是此次交易買氣再度下修的重要因素。」

至於北市下降最多，徐佳馨分析：「川普發起全球關稅戰，使得台股嚴重重挫，令對金融市場較為敏感的高資產族群，出手更為謹慎，使多數屬於高總價、高單價的北市不動產市場，買氣低迷不少。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「台股已回到4月川普關稅前的水準，房市最恐慌期已過去，不過接下來6月買賣移轉棟數還是會反映到4月川普關稅利空。」

曾敬德表示：「市場消化利空差不多就是半年，若川普關稅談判結果底定，利空就能在Q3慢慢淡化，Q4進入傳統旺季後也有望看到遞延性買盤出現。」

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