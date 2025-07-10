中山區房超心動「卻沒有夜班保全」　網見1關鍵勸：再多看看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看上台北中山區一間房子，但該社區戶數不到60戶，且沒有夜班保全，讓他十分猶豫，於是發文請益。PO文掀起熱烈討論，不少網友覺得，有無夜班保全其實沒差；但許多人則建議，盡量別買戶數太少的社區。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，最近看了台北市中山區的房子很心動，但因為日後沒有夜班保全，且戶數不到60戶，而陷入天人交戰。

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原PO接著問道，「有前輩住蛋黃區，但只有日班保全的嗎？聽說像我這樣注重安全的人，以後就要戰管委會，但往往都會孤掌難鳴。」

對此，網友們紛紛回應，「夜間保全比我們睡得還死，有等於沒有」、「有關係嗎？住公寓整天沒保全，住戶自己有意識，隨手關好門，台灣治安應該算好的，重點應該是價格+地點+格局，是不是自己喜歡、滿意的」、「其實只要住戶素質好，隨手關門，晚上真的不需要保全，才60戶，請24小時超貴」、「夜班保全其實沒什麼作用...浪費錢」。

不過，更多網友勸退表示，「就再找別間吧，多夜班保全管理費肯定要支出更多，戶數這麼少，管理費每一戶負擔得更重」、「有疑慮就不要，物件那麼多」、「沒有夜班保全其實還好，重點是戶數60戶，管理費支出會很大吧」、「別小看管理費，住戶少，管理費收多了住戶承受不了，收少了不好運作」、「60戶真的有點少」、「中山區房子很多，再找就好啦」。