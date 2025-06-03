台中5座國際地標coming soon　首排房價最低5字頭

▲盤點台中未來5座即將落成的國際大師建築第一排房價，最高價的為「童書之森」第一排位置的新案「聯聚玉衡大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

盤點台中未來5座即將落成的國際大師建築第一排房價，最近期的「童書之森」再為七期錦上添花，座落秋紅谷第一排位置的新案「聯聚玉衡大廈」，最高成交單價來到143.8萬元。另外同樣是國際建築首排的「達麗創世紀」則是有最低5字頭甜甜價。

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「童書之森」為安藤忠雄專為兒童所設計的圖書館，於日本各地已有數間，而海外、東亞唯一作品就位在台中秋紅谷公園，總樓地板面積約800平方公尺，橢圓形的建築外型象徵人類與自然取得平衡才能孕育出未來，預計2026年底完工。

而即將於今年底啟用的「臺中綠美圖」是臺中市立圖書館總館，由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築師事務所，與臺灣劉培森建築事務所合作打造，總樓地板面積為58016平方公尺。周邊則是水湳房市一級戰區，除已推案的「遠雄綠美」、「華固頂匯」、「豐邑Park One」、「雍悅一方」外，尚有大批開發商伺機推案，未來房價推升力道強勁。

其中，最早進場的「豐邑Park One」均價落在每坪86萬元，成交總價落在5000萬元上下。另外，「雍悅一方」均價落在每坪64萬元左右，不過單戶總價大多超過4000萬元。「華固頂匯」均價則是每坪79萬元左右。

信義房屋水湳經貿店專員黃冠綸表示：「綠美圖所在的文商段，現有豪宅型產品、也有適合首購或一般家庭的物件，目前單價均已在80萬元以上，豪宅總價落在4000萬~7500萬元間。」





▲綠美圖周邊則是水湳房市一級戰區，已推案包括「遠雄綠美」、「華固頂匯」、「豐邑Park One」、「雍悅一方」。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，位於水湳經貿園區南側的「中醫大美術館」，由中國醫藥大學校長蔡長海力邀「普立茲克建築獎教父」Frank Gehry操刀，從設計到動工已耗費10年時間，預計將在2028年完工誕生。周邊已完工的「達麗創世紀」近1年成交均價約為每坪58萬元，單戶總價約莫落在1500萬~2500萬元之間，是目前國際建築第一排住宅最甜入手價。

▲中醫大水湳校區旁已完工的「達麗創世紀」近1年成交均價約為每坪58萬元，屬目前國際建築第一排住宅最甜入手價。（圖／記者陳筱惠攝）

正在興建中的「臺中巨蛋」，為日本隈研吾建築師所設計，座落於北屯14期重劃區內，工程預計將於2030年完工，近期將進場的新案「磐興寬悅」、「熊圖敘DOS」，外界推測房價應落在7字頭。

▲正在興建中的「臺中巨蛋」，為日本隈研吾建築師所設計，座落於北屯14期重劃區內，工程預計將於2030年完工。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者周大麟則是認為：「雖然房價漲勢趨緩，但有重大建設加持的區域，周邊土地成本不斷攀升、營建成本居高不下，這些因素都直接反映在房價上。未來幾年，有話題、有建設以及有特色的個案，房價只會更高。」

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