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左營預售噴出68萬！在地嚇到吃手手　內行曝：含裝潢墊高總價

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲被認為是北高蛋黃區的巨蛋商圈，根據實登，4月出現預售案中樓層，成交價達68.55萬元，創左營區有史以來新高價。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被認為是北高蛋黃區的巨蛋商圈，根據實登，4月出現預售案中樓層，成交價達68.55萬元，創左營區有史以來新高價，在地人都嚇到吃手手，不過在地透露，該案是因為含裝潢費用墊高總價，若扣除裝潢費用，也算符合區域行情。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？　在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

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自去年9月央行祭出第七波信用管制，買氣急速冷卻，不少區域價格持續盤整，根據最新實登，4月左營區新案「城揚H&A」8樓、21.3坪，出現成交價1460萬元，換算單價達68.55萬元，創左營區新高價，然而該筆交易備註總價含裝潢費，不少在地人看到逼近7字頭的價格後，都直呼「嚇到吃手手」。

「城揚H&A」專案經理透露，該案依客戶不同購屋需求，提供含裝潢服務，裝潢費用沒有固定標準，報價依已購客需求的裝潢風格而定，該戶實際裝潢金額不便透露，以目前裝潢單坪行情約5萬元來看，扣除裝潢費用後，單價也算符合區域行情。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據實登，今年4月左營區出現新案單價創新高，並備註含裝潢費。（圖／翻攝自實價登錄網站）

翻開實登資料，左營區之前住家最高價為「世紀莊園」，為去年9月初第七波信用管制前成交，換算單價為68.06萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，巨蛋商圈為北高蛋黃區，區域百貨商場多，商業、生活機能相當發達，吸引不少購屋族移入，目前在房市限貸下，不少新案紛紛祭出含裝潢、送家電等促銷方式，刺激買氣。

謝哲耀說：「含裝潢不但連同房價一併貸款相對方便，也省了入住交屋後還要額外自備一筆裝潢金，降低購屋負擔。」現階段該區房價已站上6字頭，以目前6字頭的產品來看，多以2房為主，仍是採總價考量。

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關鍵字：高雄左營房價巨蛋商圈預售6字頭

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