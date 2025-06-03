ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

宏國林家賣士林官邸旁百坪土地　低調科技大老3億收下

記者項瀚／台北報導

士林官邸旁136坪土地以2.97億元交易，買賣雙方都大有來頭，賣方是林鴻道家族，買方則應是群暉科技董座翁英暉。翁是一位相當低調的科技大老，群暉科技曾被媒體譽為「台灣最重要的非上市科技公司」。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？　在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

▲▼ 士林 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲士林官邸旁136坪土地以2.97億元交易，買賣雙方都大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，讓北投、士林房市受到關注，在輝達宣布之前，士林官邸旁一塊136.2坪土地以2.97億元交易，換算單價達218萬元。

經查謄本，買賣雙方都很大咖，賣方是國裕開發，負責人為林鴻道，為宏國林家成員之一。買方則為必思傑投資公司，負責人為翁英暉，推測即為群暉科技創辦人暨董事長，且本次交易無貸款，顯示驚人財力。

據報導，翁英暉是一位相當低調的科技大老，在科技業頗具地位，群暉科技為國內NAS品牌龍頭，該公司被媒體譽為「國內最重要的非上市公司」，2018年翁英暉接受媒體專訪時透露，公司獲利數字與華碩差不多。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲士林官邸旁土地交易的買賣雙方大有來頭。（表／記者項瀚製）

住商不動產士林夜市加盟店東陳律言表示，士林官邸旁腹地不大，目前已開發的包括「聯上涵玥」、「天子」社區豪宅，住戶多是大老闆等級，由於該區使用分區為住宅區，購地之後不會拿來興建辦公空間，基本上就是規劃別墅豪宅自用。

陳律言表示，以台北市中心來說，素地資源相當稀有，加上該區還有風水加持，環境也清幽，深得大老們芳心很正常，過去就有耳聞有其他科技大老看中士林官邸的風水，也買了一塊預計蓋別墅。

▲▼ 士林 。（圖／記者項瀚攝）

▲該區土地分區為住二特，為低容積低密度區。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發建設副總蔡耀德表示，該區土地分區為住二特，為低容積低密度區，因此觀察區內的社區樓高都不高，以本次購地金額2.97億元來看，不便宜，也凸顯其稀有性，另外由於土地僅136坪，興建樓層更有限，直接開發的話基本上就是獨棟豪宅產品了。

另外，蔡耀德也提到，本次交易土地還緊鄰另2塊素地，面積分別達300坪、256坪，所有權人都為台北市政府，未來土地會如何運用也值得觀察。

《地產詹哥老實說》EP259／竹南房價飆破42萬！已是天花板？　在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

關鍵字：士林士林官邸劍潭土地群暉科技翁英暉買地豪宅住商吉田開發蔡耀德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

豐原房市交易量趨緩 建商不退場持續獵地

根據實價登錄，台中豐原區第一季（1～3月）成交量較去年同期，交易量下滑近5成，顯示觀望氛圍仍重，整體房市氣氛趨於保守，自住客持續觀望、資金面緊縮，使得市場交易熱度明顯降溫。但在地房仲認為，建商並未退場，且持續獵地。

1小時前

彰化香料大王出手　5.9億買南屯婚宴會館

台中南屯區近年來婚宴會館大洗牌，不過近年房地交易、切換經營模式的大有人在，據實登揭露，南屯區永春路上的「春 婚宴會館」房地出現交易，總價來到5億9768萬元，拆算土地單價約85萬元，不過該婚宴會館持續經營中，專家分析未來自用程度機會高。

2小時前

知名痔瘡診所爆密醫惹議　停業1年1.7億賣出

在高雄以治療痔瘡出名的錦英診所，去年被網友爆料，有醫師不斷鼓吹要做手術治療，事後才驚覺竟然是密醫，民眾憤而向衛生局檢舉，該醫院被處停業1年處分，沒想到根據實登，診所舊址去年底以1.7億元售出，信義房屋專家表示，該區地價已站上3字頭。

3小時前

宏國林家賣士林官邸旁百坪土地　低調科技大老3億收下

士林官邸旁136坪土地以2.97億元交易，買賣雙方都大有來頭，賣方是林鴻道家族，買方則應是群暉科技董座翁英暉。翁是一位相當低調的科技大老，群暉科技曾被媒體譽為「台灣最重要的非上市科技公司」。

5小時前

近南科社區成交單價月跌10萬　網諷：被實登無情打臉

南科過去房價因科技產業紅利快速攀升，如今在央行信用管制、關稅及市場供需等變化下，投資買盤逐漸退場，房價開始回歸理性，根據實登公布，善化區同一社區成交單價4月落在35萬元，與3月45萬元的成交價，出現10萬元價差，被網友直言「被實登無情打臉」。

6小時前

台中5座國際地標coming soon　首排房價最低5字頭

盤點台中未來5座即將落成的國際大師建築第一排房價，最近期的「童書之森」再為七期錦上添花，座落秋紅谷第一排位置的新案「聯聚玉衡大廈」，最高成交單價來到143.8萬元。另外同樣是國際建築首排的「達麗創世紀」則是有最低5字頭甜甜價。

8小時前

中國「出招」救房市！加速收購閒置土地　已狂砸3500億

中國正全力收購已標售但未開發的閒置土地，以減輕房地產行業壓力並為開發商挹注資金。截至5月20日，各地擬以地方政府專項債券回收的閒置土地接近3000筆，總面積超過1.33億平方公尺，金額突破人民幣3500億元（約新台幣1兆4700億元）。

21小時前

房屋美化可拉抬售價10%　房仲：客廳最重要

裝潢布置設計不僅僅是為了美觀，這在房地產買賣也占據重要一部分，可讓潛在買家留下深刻印象，部分房仲業者認為這能夠抬高房屋售價10%。報告指出，有37%買方的房仲認為「客廳」是美化環節之中最重要的地方，其次才是主臥室（34%）與廚房（23%）。

21小時前

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

央行在去年推出第七波不動產信用管制，針對高價住宅及多屋族貸款進行更嚴格的限制，希望抑制市場多頭行情。日前新北市汐止地政事務所分析汐東線沿線房市交易狀況，房市整體呈現「量縮價穩」的趨勢。

22小時前

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃手手　內行曝：含裝潢墊高總價

被認為是北高蛋黃區的巨蛋商圈，根據實登，4月出現預售案中樓層，成交價達68.55萬元，創左營區有史以來新高價，在地人都嚇到吃手手，不過在地透露，該案是因為含裝潢費用墊高總價，若扣除裝潢費用，也算符合區域行情。

23小時前

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁..

舊屋翻新！天花板掉出44.5萬..

賣房賠售「比賺少還痛？」　他曝..

「漢寶」中和國道段新建工程

中和新案成交單價衝122萬　超..

放棄蛋黃區　婚後跟隨老公「住鄉..

汐東線房市量縮價穩　交易量最高..

新青安買房「通勤太辛苦」悔炸！..

宏國林家賣士林官邸旁百坪土地　..

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

豐原房市交易量趨緩 建商不退..

彰化香料大王出手　5.9億買南..

知名痔瘡診所爆密醫惹議　停業1..

宏國林家賣士林官邸旁百坪土地　..

近南科社區成交單價月跌10萬　..

台中5座國際地標coming ..

中國加速收購閒置地　已狂砸35..

美化房屋可抬高房價10%　客廳..

汐東線房市量縮價穩　交易量最高..

左營預售噴出68萬！在地嚇到吃..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366