宏國林家賣士林官邸旁百坪土地　低調科技大老3億收下

記者項瀚／台北報導

士林官邸旁136坪土地以2.97億元交易，買賣雙方都大有來頭，賣方是林鴻道家族，買方則應是群暉科技董座翁英暉。翁是一位相當低調的科技大老，群暉科技曾被媒體譽為「台灣最重要的非上市科技公司」。

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▲士林官邸旁136坪土地以2.97億元交易，買賣雙方都大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，讓北投、士林房市受到關注，在輝達宣布之前，士林官邸旁一塊136.2坪土地以2.97億元交易，換算單價達218萬元。

經查謄本，買賣雙方都很大咖，賣方是國裕開發，負責人為林鴻道，為宏國林家成員之一。買方則為必思傑投資公司，負責人為翁英暉，推測即為群暉科技創辦人暨董事長，且本次交易無貸款，顯示驚人財力。

據報導，翁英暉是一位相當低調的科技大老，在科技業頗具地位，群暉科技為國內NAS品牌龍頭，該公司被媒體譽為「國內最重要的非上市公司」，2018年翁英暉接受媒體專訪時透露，公司獲利數字與華碩差不多。

▲士林官邸旁土地交易的買賣雙方大有來頭。（表／記者項瀚製）

住商不動產士林夜市加盟店東陳律言表示，士林官邸旁腹地不大，目前已開發的包括「聯上涵玥」、「天子」社區豪宅，住戶多是大老闆等級，由於該區使用分區為住宅區，購地之後不會拿來興建辦公空間，基本上就是規劃別墅豪宅自用。

陳律言表示，以台北市中心來說，素地資源相當稀有，加上該區還有風水加持，環境也清幽，深得大老們芳心很正常，過去就有耳聞有其他科技大老看中士林官邸的風水，也買了一塊預計蓋別墅。

▲該區土地分區為住二特，為低容積低密度區。（圖／記者項瀚攝）

吉田開發建設副總蔡耀德表示，該區土地分區為住二特，為低容積低密度區，因此觀察區內的社區樓高都不高，以本次購地金額2.97億元來看，不便宜，也凸顯其稀有性，另外由於土地僅136坪，興建樓層更有限，直接開發的話基本上就是獨棟豪宅產品了。

另外，蔡耀德也提到，本次交易土地還緊鄰另2塊素地，面積分別達300坪、256坪，所有權人都為台北市政府，未來土地會如何運用也值得觀察。

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