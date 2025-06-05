台中機場特區新案價站4字頭　專家提醒：想「躺著賣」不容易

▲台中國際機場自星宇航空開通直飛神戶航線，讓國際航點更較疫情前增加4個，為周邊區域注入強勁成長動能。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台中機場增加航線，使得機場特區房市熱度同步升溫，成為建商與置產族群積極布局的熱區。不過專家認為，儘管市場熱度高，並不代表所有建案都能「躺著賣」。

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星宇航空自4月起開通直飛神戶每週7班，國際航點更較疫情前增加4個，為周邊區域注入強勁成長動能，「台中國際機場特區」房市熱度同步升溫，成為建商與置產族群積極布局的嶄新熱區，近期包括「麗景風和」、「精銳南斗路新案」、「富宇漾」、等指標推案接連登場。

其中，機場門戶沙鹿區，在交通、人口、產業3大優勢加持下，區域發展潛力持續擴大，截至去年底，沙鹿人口已正式突破10萬人。太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜說：「沙鹿區轉型為不再只是『飛機飛過去』的地方，有著空中直達以及地面特五號、省道，未來捷運橘線的串連，進一步推升住宅熱度。」

包含金昌隆建設的「麗景風和」，基地面積1088坪，距離機場5分鐘車程，還鄰近未來捷運橘線O3站與國道三號，主打40~48坪3房產品。現場銷售人員透露，「麗景風和」吸引大量中科、台積電工程師與企業主管，近期更有不少航空業從業人員前來詢問，多為自住用途。

▲「麗景風和」吸引大量中科、台積電工程師與企業主管。（圖／記者陳筱惠攝）

而過去不受關注的地點，如重壓沙鹿的富宇建設，最新推出的「富宇漾」，設計以2至3房為主、坪數22至32坪，最高單價也來到45.98萬元。此外，精銳建設繼「精銳錦」之後，也預計在南鬥路推出全新案，讓這塊曾經低調的地段，變成房市新寵。

▲專家認為儘管市場熱度高，並不代表所有建案都能「躺著賣」，當高階買盤進駐，眼光也更加挑剔。（圖／記者陳筱惠攝）



《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「台中國際機場特區轉變快速，從早期的首購市場，因吸引大量科技新貴與航空族群進場，形成『自住+置產』雙主力支撐區。」

但陳炳辰也提醒：「儘管市場熱度高，並不代表所有建案都能『躺著賣』，當高階買盤進駐，眼光也更加挑剔，對於產品規劃、生活機能、交通動線要求明顯提高，若僅靠地段紅利，卻無實質產品力支撐，很可能在短期熱潮後被市場淘汰。」

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