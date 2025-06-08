竹北豪宅轉手「6年大賺2870萬」　在地房仲：賣得巧





▲新竹竹北豪宅「總太雍河」20樓戶以6250萬元成交，前屋主持有6年大賺2870萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新竹最貴待售豪宅「總太雍河」21樓戶還沒賣掉，樓下20樓戶先賣了，以總價6250萬元成交，前屋主持有6年就吃到85%漲幅，帳面獲利高達2870萬元。在地房仲表示，該戶成交單價50萬元，已是賣得相當漂亮的價錢。

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先前《ETtoday新聞雲》報導，新竹最貴的待售豪宅是「總太雍河」21樓戶，2戶打通權狀約292坪，開價1.8億元，從刊登照片來看，該戶仍處毛胚狀態，對照2012年以年取得的7480萬元，等於說屋主持有12年多，加價1億520萬元，抬價幅度達140%，相當驚人。

然而，據實價登錄資訊，這21樓戶還沒賣掉，樓下20樓戶先賣掉了。20樓戶權狀137坪，以6250萬元交易，拆算單價約50萬元。

該戶屋主是在2019年以3380萬元取得，當時拆算單價僅26.5萬元，等於說屋主持有該屋僅6年時間，就吃到85%漲幅，帳面獲利高達2870萬元。





▲興隆路坐擁河景第一排，有不少大坪數豪宅。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「總太雍河」屋齡10年，座落興隆路一段，坐擁河景第一排景觀，也是竹北大坪數豪宅聚落，同為第一排的還有「名發天琚」、「大觀無極」、「大觀自若」等等，指名度高，觀察近年成交價格都來到5字頭以上水準。

至於本次「總太雍河」20樓戶的成交價碼，住商不動產竹北台大加盟店東陳李鴻表示：「因過戶流程，該戶其實早在去年底就成交，當時雖然已遇到919央行打炒房，但市場還沒那麼差，每坪成交50萬元，其實算是賣得很漂亮，相當不錯的價格，賣方賣得巧。」

陳李鴻說：「今年竹北房市持續修正，交易量窒息，如果現在拿出來賣，恐怕沒機會碰到5字頭了。」

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