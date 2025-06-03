南台灣最大誠品生活14日開幕　在地：30年公寓年漲逾1成

▲台南南區近期眾多開發案齊發，包括眾所期待的南台灣最大誠品商場「誠品生活台南」14日將正式開幕。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南南區近期眾多開發案齊發，包括眾所期待的南台灣最大誠品商場「誠品生活台南」14日將正式開幕，之前還有統一商場、碳佐麻里新興園區已先營業，之後還有老牌家電大廠聲寶跨界打造的長照機構，機能愈來愈豐富。在地表示，該區近1年房價已有1~2成漲幅。

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「誠品生活台南」，位於台南南區中華西路一段，規劃整棟獨棟商場，擁有4層樓、6000坪規模，為南台灣最大誠品商場，目前已試營運，預計14日正式開幕。

該區不只誠品，旁邊就是已經開幕、全球最大的碳佐麻里精品燒肉新興店，以及結合南區首家星巴克、7-11及康是美多個品牌的統一商場。

而附近「南稅三村」，因年久失修閒置，由台南市政府與財政部國有財產署合作，透過招標設定地上權的方式引進民間資金，由聲寶股份有限公司攜手日本元氣集團成立的「聲寶元氣長照社團法人」進行開發，投資6億元，預計2028年完工。

台南市長黃偉哲表示，完工後將提供日間照護、93床住宿式長照服務、復健支援、居家照護等多元化照護服務。

▲南區自從統一商場開幕、全球最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」、誠品生活百貨等大型商場陸續開幕後，商圈熱度跟人潮持續提升。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產水交社富喆加盟店東許名震表示，各項開發案不僅吸引大量人潮，也帶動商圈購屋族群轉變，區域能見度大幅提升，房市率先受惠。

許名震說：「區段周邊多為30年左右的公寓，4、5樓開價也要20萬元上下，近1年來，即使有央行祭出信用管制，房價1年來也有1~2成漲幅。」許名震補充，該區新案大多開價每坪32~35萬元，生活機能發達加上3字頭價格，也吸引不少首購族進駐。

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