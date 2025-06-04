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亞昕逆風推千億案量　姚政岳：房市沒有永遠的雨天

記者項瀚／台北報導

亞昕（5213）召開股東會，該公司去年營收創新高，今年度將擴大推案量達千億元，為史上最大量。董事長姚政岳會後受訪表示，當前市場狀況已比去年Q4略為回溫，房市沒有永遠的雨天，且亞昕新推案非屬上千戶大案，大多都是100~400戶量體，能起到分散風險作用，對順利去化具有信心。

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▲▼ 林口,亞昕股東會 。（圖／記者項瀚攝）

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▲亞昕（5213）今（4日）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

亞昕（5213）今（4日）召開股東會，承認2024年營收86.6億元、年增55%，創下歷史新高；稅後淨利9.44億元，EPS（每股純益）1.65元。會中並通過配發現金股利1.27元、股票股利0.25元。

今年亞昕將有8案完工入帳，分別為「一邸亞昕華威」、「昕見築」、「喜徠登」、「亞昕淳白」、「昕上城」、「亞昕一見」、「擎天森林」、「馬來西亞喜來城」，法人估分回總銷達170~180億元，今年度營收有望再創高。

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲亞昕去年營收創新高，法人估在今年8案完工入帳下，可再寫新高。（圖／記者項瀚製）

亞昕今年新推案包括：中和「豐森大境」、林口「寓邸」、林口「中山路案」、北屯「亞昕之嶼」、北屯「亞昕之森」、北屯「大連路案」、北屯「水湳文商三十六」、南屯「亞昕織御」、台中西區「麻園頭案」等12案，估總銷合計達千億量體。

當前房市冷清，卻在今年大舉推案。亞昕董事長姚政岳表示：「目前市場狀況已比去年底略為回溫，觀察亞昕目前潛銷中的案子，網路預約狀況不錯，剛性需求仍在，且我們沒有上千戶的單一超大案，每案規模大約在100～400戶，能起到分散風險的作用。」

姚政岳說：「房地產市場沒有永遠的雨天，長期來看房地產仍隨通膨穩定向上，且事實上台灣產業面、資金面仍表現相當不錯，現階段使大家信心不足的還是政策，但在當前國際局勢中，房子也是避險置產的好管道。」

房價方面，姚政岳表示：「目前尚未見到明顯降價的狀況，短期內也不容易出現，原因包括土地價格未降、營建成本未明顯回落，且市場上的供給量也有限。」

至於政策面，姚政岳坦言：「房價短時間漲太快，對開發商來說並非好事情，當然政府也絕不樂見，因此出手控制，現在收到了效果，但仍期盼政府能針對第二戶限貸放寬，或給予過多的配套措施。」

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關鍵字：亞昕5213姚政岳股東會建案房價

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