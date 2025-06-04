詐團車手落網　名下「獅甲國宅」法拍價290萬引關注

記者張雅雲／高雄報導

高雄亞灣推案大多以大坪數豪宅為主，單價、總價都高，該區的「獅甲國宅」與豪宅為鄰，即使屋齡高，但總價親民相當受高雄人歡迎，該社區中樓層有屋主因擔任詐騙集團車手，名下住宅遭到拍賣，11日進行一拍，底價290萬元。

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▲高雄亞灣的「獅甲國宅」與豪宅為鄰，即使屋齡高，但總價親民相當受高雄人歡迎。（圖／記者張雅雲攝）

該物件「獅甲國宅」位於高雄市前鎮區中華五路巷內6樓，遭拍賣原因為「損害賠償」，持分建坪14坪，換算為建物總面積的1/3，6月11日進行第一拍，底價為290萬元，單價約20萬元。

▲附近有台鋁影城、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店等大型商場。（圖／記者張雅雲攝）

根據高雄地方法院判決指出，該債務人擔任詐欺集團提款車手，佯稱受騙民眾的友人急需借款，以致該民眾受騙上當，匯款後才驚覺受騙。

此外，該債務人也是另一筆詐騙案的收水手，專門幫車手收錢，他在臉書加受騙民眾為好友後，開始向該民眾建議加入「創鼎客服」APP，主打可以入金儲值金額，用來投資股票獲利等，該民眾匯款後，發現上當受騙向警方報案。

最後債務人因加重詐欺等件經檢察官提起公訴，名下房產因此淪為法拍。根據法院筆錄指出，房屋由債務人的兄弟居住使用，拍後不點交，且共有人對標的有優先承購權。

▲高雄亞灣推案大多以大坪數豪宅為主，單價、總價都高。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該物件屬於亞灣範圍，該區近年有不少重大建設，加上產業轉型有鴻海、輝達等知名產業進駐，又有輕軌經貿園區站設立，帶動區域房市發展，區內不少豪宅產品，最高成交價已出現5字頭。

劉沛緹分析，附近的「獅甲國宅」、「君毅正勤國宅」，因鄰近台鋁影城、夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店等大型商場，房價還在2字頭，相較周邊豪宅的高單價、高總價，具有價格競爭優勢，吸引不少小資族購買。

位置 坪數 底價 拍賣原因 拍賣日期 區域行情 前鎮區中華五路 持分14坪 290萬 損害賠償 6/11 近1年均價24萬

▲獅甲國宅一拍物件小檔案。（ETtoday製表）

「獅甲國宅」屋齡22年，相較屋齡30年的「君毅正勤國宅」，屋齡較新，一旦釋出更搶手，近年受區域房價上漲影響，國宅也有明顯漲幅，「獅甲國宅」該社區近1年成交均價約24萬元。君毅正勤國宅分為A、B2區，近1年均價每坪18~20萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該筆物件雖然單價符合區域行情，不過只有持分1/3，共有人有優先購買權，即使得標取得1/3，產權也沒過半，得標後可能無法順利取得完整產權，多半會由剩餘的共有人行使優先購買權，「得標也不見得買得到。」

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