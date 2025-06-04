花蓮建商捲款落跑　「綠野仙蹤」整棟2.6億流標

▲進入法拍程序的花蓮縣吉安鄉建案「綠野仙蹤」社區，今（4）日進入首拍，整棟底價2.61億元，拆算每建坪20萬元，以流標收場。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／綜合報導

近期建商落跑事件頻傳，而進入法拍程序的花蓮縣吉安鄉建案「綠野仙蹤」社區，今（4）日進入首拍，整棟底價2.61億元，拆算每建坪20萬元，以流標收場。專家分析，周邊房市預售價開價落在25~30萬元，此次標下後還有整修成本，沒有獲利還倒賠，所以無人出手。

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回顧整體事件，2024年5月在花蓮爆出在地老牌建商太極地產，於預售屋交屋前夕欠款跑路，讓已經付了錢的買方卻無法入住，甚至傳出「一屋多賣」，經查，該建案共計60戶，其中15戶完成交屋程序，剩下的45戶則是全數落入法拍。

而根據法拍筆錄記載，法拍戶的鋁門窗、水電、消防等設施已經全部拆光光，且結構體已經完成，查封人除了債權人外還有花蓮信用合作社與中租，此次為45戶一起綁標，總底價2.61億元，拆算每建坪約20萬元。





▲全案將進入二拍，預測底價將落在2.08億元，拆算建物價格每坪約16萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

此案今日進入首拍環節，無人出手投標，以流標收場，寬頻房訊發言人徐華辰說：「以吉安鄉周邊房市，預售屋房價開價落在25~30萬元來說，此次標的物雖然成本落在20萬元，但投資者標下後還有整修成本，若要加上獲利空間，至少一坪出售價要超過25萬元，以首拍價格2.61億元來說沒有獲利還倒賠。」

全案將進入二拍，預測底價將落在2.08億元，拆算建物價格每坪約16萬元，徐華辰說：「這類法拍很少首拍就拍定，原因是『45戶一起綁標』並非拆標出售，資金門檻偏高下，只能看是否有同業出手，至於二拍是否會順利拍出，還很難說。」

據了解，「太極建設」由負責人于大鈞在2002年創立，除了是花蓮當地相當有名的老牌建商之外，吉安火車站前地標「太極天地」也是旗下建案之一，事發後卻已經悄悄改名為「天地心建設」。但此次天地心建設也同樣在清償列表內。

▲根據法拍筆錄記載，法拍戶的鋁門窗、水電、消防等設施已經全部拆光光。（圖／記者陳筱惠翻攝）



另外，嘉義建商「鉅泓建設」近期也驚傳倒閉，負責人疑似捲款失聯，旗下預售案「臻品舞」慘變爛尾樓，19戶住戶血本無歸。更被查出該建案土地早在2022年就被抵押、辦理二胎貸款，如今債權人申請強制執行，同樣是房屋還沒交屋就面臨法拍命運。

也因爛尾事件頻傳，內政部地政司司長林家正今日也承諾：「將在3個月內提出預售屋履約保證制度，與定型化契約內容的檢討方案，強化對買方的保障，避免未來再有民眾陷入爛尾樓困境。」

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