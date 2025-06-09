北市辦公室「一棟難求」　輝達布局激活商用不動產需求





▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，商仲業者認為，這將會觸發連鎖反應，全台北市都受惠。（圖／記者湯興漢攝）



記者項瀚／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，商仲業者認為，這將會觸發連鎖反應，吸引更多國內外企業考慮在台北市設立或擴大據點。而台北市辦公市場穩健，空置率僅約6%，低於亞太區主要城市的14.5%。

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輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北市設立亞太研發中心，此一重大消息迅速在台北市的不動產市場激起巨大漣漪，市場預期此布局將帶動北士科周邊地區房價溫和上升、激發買氣回溫。

仲量聯行認為：「輝達進駐台北市，不僅強化了台灣在全球AI供應鏈中的樞紐地位，更進一步加強AI 應鏈上下游企業對市場的信心，有望帶動一波企業總部升級浪潮，預期將會觸發連鎖反應，吸引更多國內外企業考慮在台北市設立或擴大據點。」

仲量聯行觀察，亞太地區辦公室整體投資額比去年同期增長了31%，達到164億美元，主要城市的辦公室平均空置率約為14.5%，而台北市則是維持在 6.4% 的相對低點，放眼整個亞太地區，台北市的商用不動產市場依然保持相當強勁的競爭力。

▲亞太地區主要城市的辦公室平均空置率約為14.5%。（表／仲量聯行提供）

仲量聯行資深副總經理吳瑤華表示：「台北市正處於科技與商業地產的黃金交叉點，特別是在全球企業重新思考亞太布局的關鍵時刻，企業總部及研發中心的戰略價值愈發顯著，成為企業資產配置中備受重視的選項。」

吳瑤華進一步指出：「企業總部的戰略定位，已從成本中心轉變為價值創造中心，但有鑑於台北市中心商業區土地資源有限，加上都市更新進度緩慢，且多數掌握在大型投資機構手中，僅供出租而不出售，遠不足以滿足市場需求，造成有意尋找獨棟總部的企業常面臨『1棟難求』的局面。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充：「國內整棟出售的商用不動產相當稀少，但事實上，外商在台灣佈局大多還是以其租賃為主，首先是因為法令繁瑣，再來地緣政治風險考量，另外承租還有一大好處就是可以比較彈性地調整增援、縮編空間，更加靈活。」

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