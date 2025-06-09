ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市辦公室「一棟難求」　輝達布局激活商用不動產需求

▲▼媒體盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，商仲業者認為，這將會觸發連鎖反應，全台北市都受惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

輝達（NVIDIA）宣布進駐北士科，商仲業者認為，這將會觸發連鎖反應，吸引更多國內外企業考慮在台北市設立或擴大據點。而台北市辦公市場穩健，空置率僅約6%，低於亞太區主要城市的14.5%。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達（NVIDIA）日前宣布將在台北市設立亞太研發中心，此一重大消息迅速在台北市的不動產市場激起巨大漣漪，市場預期此布局將帶動北士科周邊地區房價溫和上升、激發買氣回溫。

仲量聯行認為：「輝達進駐台北市，不僅強化了台灣在全球AI供應鏈中的樞紐地位，更進一步加強AI 應鏈上下游企業對市場的信心，有望帶動一波企業總部升級浪潮，預期將會觸發連鎖反應，吸引更多國內外企業考慮在台北市設立或擴大據點。」

仲量聯行觀察，亞太地區辦公室整體投資額比去年同期增長了31%，達到164億美元，主要城市的辦公室平均空置率約為14.5%，而台北市則是維持在 6.4% 的相對低點，放眼整個亞太地區，台北市的商用不動產市場依然保持相當強勁的競爭力。

▲▼ 。（表／仲量聯行提供）

▲亞太地區主要城市的辦公室平均空置率約為14.5%。（表／仲量聯行提供）

仲量聯行資深副總經理吳瑤華表示：「台北市正處於科技與商業地產的黃金交叉點，特別是在全球企業重新思考亞太布局的關鍵時刻，企業總部及研發中心的戰略價值愈發顯著，成為企業資產配置中備受重視的選項。」

吳瑤華進一步指出：「企業總部的戰略定位，已從成本中心轉變為價值創造中心，但有鑑於台北市中心商業區土地資源有限，加上都市更新進度緩慢，且多數掌握在大型投資機構手中，僅供出租而不出售，遠不足以滿足市場需求，造成有意尋找獨棟總部的企業常面臨『1棟難求』的局面。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充：「國內整棟出售的商用不動產相當稀少，但事實上，外商在台灣佈局大多還是以其租賃為主，首先是因為法令繁瑣，再來地緣政治風險考量，另外承租還有一大好處就是可以比較彈性地調整增援、縮編空間，更加靈活。」

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

關鍵字：仲量聯行商辦廠辦輝達空置率設廠總部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

「陶朱隱園」傳出資金問題，市場一度風聲鶴唳。不過房產專家何世昌在粉專指出一項關鍵，當初陶朱隱園是以每坪不到100萬元的價格抵押給銀行團。以目前信義計畫區的估值來看，設定抵押的價值相對安全，「這也使銀行認為，整包拿來拍賣，反而無意義，只會讓債權受到損傷，反而希望慢慢賣。」

14分鐘前

豐邑年備560億案量攻台中　邱崇喆：暫停獵地計畫

大型開發商動向具備風向指標，台中豐邑機構2025年在中台灣將推出7案，累積約560億元案量，據了解還有200多億元的個案將視景氣推案，豐邑機構總經理邱崇喆出席藝術展時表示，下半年整體政策若不鬆綁，將出現更多問題。

32分鐘前

搬進新家一周！鄰居阿姨「狂問私事」　她崩潰：連宵夜吃啥都知道

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，遇到難搞的鄰居真的讓人超崩潰，一名女網友表示，好不容易買下人生第一間房，原以為可以過上幸福的日子，沒想到卻遇到超八卦的鄰居，隔壁阿姨不僅對她的財務狀況和感情生活充滿興趣，連她吃了什麼宵夜、家裡有誰來過都一清二楚，讓她壓力超大。

44分鐘前

中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

「陶朱隱園」陷入欠息危機，今（9日）中石化董事長陳瑞隆親上火線，強調「中石化背書」一事不存在。但至於與銀行團的協商細節，他只表示，聯貸餘額剩53億元，與銀行團的協商已結束，但中石化與亞太工商聯無關，無法代其回答。

1小時前

獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩

信義區豪宅「陶朱隱園」銷售期間爆出大筆聯貸繳款異常，債權銀行透露，亞太工商聯實際待償還6家銀行的資金已降至53.09億元，各銀行債務協商部位約落在3億元至22億元不等，由於過去7年來亞太工商聯還款繳息正常，欠款已從85億元降至53億元，銀行團提出4大要求，讓陶朱隱園聯貸案可以繼續往下走。

2小時前

老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」

央行打炒房重拳祭出史上最嚴格限制貸款，加上受到國際情勢影響房市買氣不佳，繼花蓮、嘉義陸續有建商倒閉，北台灣也爆出老牌營造廠旗下10案直接停工的消息，有業者認為是單一個案，但也有業者憂心政府政策再不鬆綁或祭出配套「建築業將集體斷氧」。

3小時前

「陶朱隱園」陷欠息危機　中石化4聲明回應

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」傳出銷售進度落後銀行團預期，且聯貸案還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施。對此，中石化發出4點聲明，強調「中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯。」

5小時前

中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主6年大賺2450萬

北市中山區豪宅傳出不少賠售案例，但指標豪宅「華固樂慕」頂樓戶以1億元轉手，成交單價達139萬元，前屋主持有6年，大賺2450萬元，漲勢驚人。專家分析，大賺原因除了該產品具有稀有性，也與當時推案價格平實有關。

5小時前

壽司店開進永康區美食沙漠　年斥456萬簽15年長約

日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」持續展店，台南目前共有3家分店，分店即將再加1，該店首度插旗永康，地點就在永大路上，佔地690坪，目前招牌已經掛上，正在施工中。信義房屋專家指出，月租金38萬元，符合區域行情。

5小時前

陶朱隱園85億元聯貸還款不順　銀行團債協準備3方向

台北市信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」銷售進度落後銀行團預期，加上興建方威京集團旗下亞太工商聯7年前簽下85億元聯貸案出現2個月還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施，將從寬限期、利率調整與擔保品處分3大要項上進行討論。

6小時前

【驚心營救6小時】里長救豬仔創最快紀錄！曝援助心情「快點讓小孩回來」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住家面向馬路「灰塵超多」　過來..

老牌營造廠一天崩10案　建築業..

高雄5大最富行政區出爐　1區被..

日本旅館備品有「牛皮紙膠帶」！..

好市多進駐商四還沒來　南台南副..

返家驚見「水簾洞」　天花板塌陷..

心動中山區社區　「沒夜班保全」..

竹北豪宅轉手「6年大賺2870..

租約結束後淡水男強佔車格！房東..

房市多空戰！　專家點名1人「史..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陶朱隱園爆資金問題　專家嘆定位..

豐邑年備560億案量攻台中　邱..

搬進新家一周！鄰居阿姨狂關心　..

中石化董座指銀行協商已結束　再..

獨／陶朱隱園借款剩53億待還　..

老牌營造廠一天崩10案　建築業..

「陶朱隱園」陷欠息危機　中石化..

中山豪宅頂樓戶1億轉手　前屋主..

壽司店開進永康區美食沙漠　年斥..

陶朱隱園85億元聯貸還款不順　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366