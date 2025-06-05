名導傳售「新北起家厝」還債！開價4788萬　女兒還在住

▲導演蔡岳勳。（圖／資料照）
記者葉國吏／綜合報導
導演蔡岳勳近年欠債、外遇傳言不斷，傳出疑似為還債，出售位於新北市永和區的起家厝，開價4788萬元。
根據《鏡報新聞網》報導，蔡岳勳的起家厝位在新北永和區，為一棟15年的5層樓華廈，每層都是住蔡家人。蔡岳勳擁有5樓產權，總坪數約70坪、總價4788萬。鄰居也證實這是蔡岳勳的家。
根據了解，蔡岳勳所持有的5樓，其實早在2年前就委託代售。只是至今仍沒賣出，而且屋內堆滿雜物，甚至蔡岳勳的女兒跟未婚夫還住在其中。
▲導演蔡岳勳。（圖／資料照）
記者葉國吏／綜合報導
導演蔡岳勳近年欠債、外遇傳言不斷，傳出疑似為還債，出售位於新北市永和區的起家厝，開價4788萬元。
根據《鏡報新聞網》報導，蔡岳勳的起家厝位在新北永和區，為一棟15年的5層樓華廈，每層都是住蔡家人。蔡岳勳擁有5樓產權，總坪數約70坪、總價4788萬。鄰居也證實這是蔡岳勳的家。
根據了解，蔡岳勳所持有的5樓，其實早在2年前就委託代售。只是至今仍沒賣出，而且屋內堆滿雜物，甚至蔡岳勳的女兒跟未婚夫還住在其中。
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導演蔡岳勳近年欠債、外遇傳言不斷，傳出疑似為還債，出售位於新北市永和區的起家厝，開價4788萬元。
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