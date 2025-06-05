知名連鎖女裝起家厝租約到期撤出　屋主秒開35萬招租

▲2010年成立第一家門市專賣店的50% FIFTY PERCENT，是台灣知名連鎖女裝品牌，租約到期後，屋主秒開35萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2010年成立第一家門市專賣店的50% FIFTY PERCENT，是台灣知名連鎖女裝品牌，門市遍布全台，起家厝位於嘉義市，近期突因租約到期，不再續租，在地透露，屋主秒開35萬元招租。

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50% FIFTY PERCENT為知名連鎖女裝，根據該公司臉書粉專表示，2010年成立第一家門市專賣店，營運總部位於嘉義市區，為台灣自創流行服飾品牌。目前門市分布全台，並有33家實體門市，以街頭休閒風格為主軸，融合日韓時尚元素，深受年輕族群喜愛。

嘉義仁愛店位於嘉義市仁愛路，近年主打是全台唯一首間品牌旗艦Outlet，就有在地人回憶，50% FIFTY PERCENT從嘉義市起家，仁愛店就是該品牌在嘉義市開店的首店，堪稱起家厝，營業起碼15年，沒想到今年5月底因租約到期，目前已經全面撤出，店面空置中，目前該店在嘉義還有2分店。

根據銷售資料顯示，該店地坪約143坪、建坪約600坪，開出月租金35萬元招租，主打位於嘉義市核心地段，極具品牌曝光度與商業價值。

▲該店近年主打是全台唯一首間品牌旗艦Outlet，在地多年。（圖／翻攝自Google Maps）

中信房屋嘉義市府加盟店店長李宥萱表示，仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，沿線商家林立，還有嘉年華影城，吃喝玩樂都有，早期堪稱是嘉義西門町的地位。

李宥萱表示，隨商圈轉移到文化路，加上仁愛路沿線停車不便，導致近年逛街人潮明顯減少，然而該區店面租金仍維持在每坪單價3000~4000元的高檔水準，讓許多業者難以負荷。

另一方面，早期具交通門戶地位的台鐵嘉義站，因高鐵分流後，客流量也大幅下滑，進一步影響商圈人氣。李宥萱說：「在人潮與營業額雙雙下滑的壓力下，不少店家選擇撤離，店面出租率開始上升。」

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