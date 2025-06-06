花蓮換屋剛需強　在地：新屋價格不墜、中古最多修正1成

▲房市不景氣，花蓮交易量也明顯下跌，最新移轉棟數顯示年減逾3成。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／花蓮報導

房市不景氣，花蓮交易量也明顯下跌，最新移轉棟數顯示年減逾3成。不過，在地房仲表示，花蓮剛性需求穩健，尤其在403地震後，換屋族人數明顯增加，預售房價由於營建成本高，降無可降；中古市場則有部分屋主降價，但至多修正1成，現在房價水位已在底部。

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東森房屋花蓮中山加盟店東王旭峰表示，受到央行選擇性信用管制衝擊，加上銀行放貸水位不足，申貸限縮，房市買氣冷清，花蓮市交易量也呈現大幅下滑，據最新買賣移轉棟數資料，5月份花蓮下滑到553棟，年減超過3成，但房價下修空間相當有限。

王旭峰進一步說明：「建商缺工缺料的狀況依舊，營建成本、物價成本高，預售房價可說是降無可降，而中古市場方面，由於部分屋主取得成本較低，加上當前市場狀況不好，有機會買到降價物件，但幅度不高，約在10%左右，整體而言現在的房價水準已在底部，建議有剛性需求的消費者可以進場。」

此外，王旭峰提到：「花蓮的剛性需求頗強，除了首購族基本盤外，換屋族更是越來越多了，去年403大地震後讓更多的在地人計劃換屋，有越買越新的趨勢。」

▲花蓮的剛性需求頗強，除了首購族基本盤外，換屋族更是越來越多了。（圖／東森房屋提供）

王旭峰介紹，花蓮房市以花蓮市、吉安鄉為主力，兩區位置緊鄰，但花蓮市平均房價會高出一些，以生活機能較出色的區域來說，新案均價站穩3字頭，每坪來到33~35萬元水準，2房總價抓在900多~1100萬元，5年內新屋單價則會便宜1~5萬元差異不大，而中古華廈大樓則約在16~22萬元。

另外，吉安鄉以黃昏市場、北昌商圈指名度較高，生活機能也更好，新案單價落在25~28萬元，2房總價在800多萬左右，中古華廈大樓則約在14~18萬元，總價500~600萬元就有機會入手3房。

▲王旭峰表示，當前花蓮房價已在底部，建議有剛性需求的消費者可以進場。（圖／東森房屋提供）

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