9大案1542億案量齊發　興富發：看屋人潮開始回流





▲興富發發言人廖昭雄表示，台灣將進入產業黃金新10年，不動產成抗通膨最佳利器。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年919央行祭出第七波房市管制，買氣急凍，但興富發喊話，政策不能只看負面的，適當管制有利於體質佳的建商，長線來看去蕪存菁。另外，興富發觀察，近來看屋人潮開始增加，並強調各大企業加碼投資台灣，讓台灣變得更安全，台灣將進入產業黃金新10年，現在就是買房最佳時機。

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央行去年919祭出第七波選擇性信用管制，房市買氣急凍。但興富發發言人廖昭雄：「政策不要只看負面的，事實上政府進行管制，健全市場，對體質佳的建商來說，是有利的，到了一定時間，開發商也會去蕪存菁。」

廖昭雄坦言：「第七波信用管制確實會讓消費者觀望，買盤有些停滯、賣不動，這段時間以來，市場上個案確實議價空間增加、甚至價格下降，而觀察近來只要是地段、產品正確的個案，看屋人潮回流，那麼議價空間也隨之縮小。」

「房地產要看大趨勢！」廖昭雄表示：「全球500強企業在台灣的投資規模逐年擴大，近期還有AI晶片龍頭輝達，這些科技大廠來台投資，台灣變得更安全了，有產業就有就業、有人就有需求、有需求就有價值，此時此刻買房，就是最佳時機。」





▲廖昭雄表示，此時此刻買房，就是最佳時機。（示意圖／記者項瀚攝）

興富發表示，輝達（NVIDIA）在台佈局，顯示台灣不再只是輝達的供應鏈基地，而是AI全球戰略的重要樞紐，且據國科會報告，在台國際大廠研發投資金額從2018年的27億元，2024年成長到244億元，顯見外商對台投資「不手軟」。

此外，瑞銀上調2025台灣GDP至3%，認為台灣是亞太區經濟基本面最穩健的經濟體之一。薪資與儲蓄面，主計總處發布2024年前10月總薪資平均數為6萬1529元，年增率4.06%、創14年新高，並上修2025年超額儲蓄預測，上衝4.29兆元，將再寫歷史新高。

同時，興富發認為：「通膨也將持續推升，尤其在川普2.0的環境下，提高關稅，台幣升值、通膨怪獸便捲土重來，台灣未來10年會進入最佳經濟狀態，準備迎接產業黃金10年，新世代、新所得、新物價即將來臨，不動產成抗通膨最佳利器。」

興富發推案啟動商辦、住宅雙引擎，今年會有9大案在線銷售，總銷合計1542億元，其中商辦、住宅比例約各半。9大案分別為「國家壹號廣場」、內湖「興富發T1」、「國家企業廣場」、淡水「新海城」、台中七期「市政壹號廣場」、台中七期「鉑金愛悅」、高雄鼓山「美術1号院」、高雄三民「森悦」、高雄新興「中山鉑悦」。

興富發表示，集團推案地區鎖定公園、學區、產業市中心，點名北部瞄準新莊副都心、內湖科技園區；中部鎖定台中七期、台南布局南科，高雄聚焦亞洲新灣區、高雄新站。

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