台積電席捲南台灣S廊帶4園區　1區房價還有1字頭

記者張雅雲／高雄報導

台積電積極布局南台灣，除台南、高雄、嘉義，5月再進駐屏東科學園區，打造南台灣半導體S廊帶。房仲業者盤點台積電設廠的周邊房市，發現4大園區近5年來房價已有2~6成漲幅。其中，台積效應發威最早的南科，成為漲幅、價格雙冠王。

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▲受惠台積效應，南科周邊房價近5年漲幅6成，今年均價達32.4萬元，成為漲幅、價格雙冠王。（圖／記者張雅雲攝）

台積電近年在南台灣加速擴建先進封裝與晶圓製造產能，除原本已投產的南科外，高雄、嘉義、屏東3區的建廠進度備受矚目。

▲台積電設廠的楠梓產業園區共有5廠，P1廠區已完工，預計下半年正式量產2奈米先進製程晶圓。（圖／記者張雅雲攝）

台積電設廠的楠梓產業園區共有5廠，P1廠區已完工，預計下半年正式量產2奈米先進製程晶圓，P2廠預計今年底完工，P3~P5廠也將陸續動工興建。

而嘉義科學園區2座CoWoS先進封裝廠，根據嘉義縣長翁章梁表示，第一座如期在Q3裝機，第二座先進封裝廠預計2028 年完工。

5月行政院也宣布，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，未來供應鏈進駐，將創造數千個就業機會。換言之，台積電從嘉義到屏東都有，串連起南台灣S廊帶。

▲台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會。（圖／記者張雅雲攝）

根據台灣房屋統計，南台灣台積電周邊3公里房市的近5年房價變化，2021年南部4園區均價都在1字頭，對比2025年，漲幅表現最為強的是嘉科、南科周邊房市，高達63%，且南科周邊今年均價達32.4萬元，為南部4區均價最高，成為漲幅、價格雙冠王。

▲南台灣台積電設廠周邊3公里房價。資料來源:內政部實價登錄、台灣房屋趨勢中心。（ETtoday製表）

住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹表示，南科新貴年薪高，高收入又有強大的剛性需求，成為近年推動南科周邊房價上漲的關鍵，此外，該區又有新案持續疊價，讓「台積宅」漲勢兇猛成房價保證。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，嘉科區段房價漲幅同樣高達6成，因該區房價長期處於低水位，受惠產業開發前景，加上高鐵特區一帶新案供給拉抬，房價漲勢相對亮眼。

住商不動產屏東尊皇明正店店東楊信華表示，屏科預定地在高鐵特定區內，該區還有高鐵屏東站預定地，交通便捷、腹地完整，距離屏東市區也不遠，不過目前該區多為農地，除徵收區域外，區域少有私人土地可供開發，且台積電議題才剛發酵，現在尚未反應。

楊信華說：「台積電一宣布進駐後，現階段房價基期尚低，1字頭立刻提振低迷的購屋信心。」

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