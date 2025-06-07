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好市多進駐商四還沒來　南台南副都心房價先衝5字頭

▲▼ 東區,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於台南市東區的「南台南副都心」，該區有東區商四案開始招商，不少民眾紛紛敲碗好市多進駐，帶動區域房市話題性大增。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有東區商四案開始招商，不少民眾紛紛敲碗好市多進駐，帶動區域房市話題性大增，專家坦言，受近期央行信用管制影響，「最近買氣一定不好。」

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美式賣場好市多何時會到台南開店？一直是台南人最關心的話題，遲遲未有進展，在地人透露，每次只要台南一有空間釋出，不少民眾就敲碗好市多來台南展店，近期商四案已公告招商，該案位於東區的南台南副都心，面積約2.3公頃，台南人再度呼喚好市多進駐，南市府也呼籲「歡迎投資」，讓區域話題性大增。

台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，東區是台南市中心，也是房價最高的區域之一，南台南副都心具有腹地開闊的優勢，此外，台南推動鐵路地下化，將在該區增設南台南站，增加當地交通機能，附近又有台南機場、高鐵台南站等，區段發展備受矚目。

陳雨利說：「不過該區多為台糖土地，缺乏新建案，根據實價登錄顯示，目前新建案房價每坪逼近5字頭。」

▲▼ 東區,台南 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南台南站副都心因為生活機能便利，相較平實營區6字頭，既有的交通動線等都很完善，吸引建商搶進推案。（圖／記者張雅雲攝）

清景麟集團董事長林聰麟表示，受央行祭出信用管制影響，最近買氣一定不好，然而土地價格與建築成本直線成長。以建築成本為例，20年前，單坪造價還在個位數，現今同樣的建築規格，每坪成本已飆升至20萬元，漲幅驚人，加上地價持續上漲推升房價，未來建商只能往更專業、務實，以及自住型首購產品發展。

陳雨利表示，南台南站副都心因為生活機能便利，相較平實營區6字頭，既有的交通動線等都很完善，吸引建商搶進推案，新案僅「松丹達麗」、「研森」，成交價也都逼近5字頭。

此外，該區「巴克禮PARK」，由建築大師隈研吾規劃設計，去年封盤前最高成交價達49.3萬元，目前仍未開賣，未來開價相當受外界矚目。

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關鍵字：台南南台南副都心好市多房市商業

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