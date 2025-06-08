沒看房就問底價「會惹怒人？」　房仲提1狀況指：正常

▲房都沒看過，就追問底價，會惹怒房仲嗎？（示意圖 ／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

房都沒看過，就追問底價，會惹怒房仲嗎？資深第一線房仲認為，直接問底價顯示出買方有興趣、甚至有鎖定特定物件，並非壞事。另外，也有可能買方已和其他房仲看過屋，但由於是一般約，所以貨比三家，這都很正常。

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連房子都還沒去看過，甚至與房仲第一次見面，就直接問底價，會不會不禮貌？會不會惹火房仲？這話題近期在網路上掀起討論。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，「底價」是屋主與房仲之間的協議，若房仲大剌剌告訴買方，會出現爭議，但通常房仲也都會有所變通，以「以多少價格可以談談看、有機會」來取代。

曾敬德補充：「實務上，底價不會簽得太低，另外房屋交易本就是一個協商的過程，成交價低於底價的狀況也常常會發生。」

資深房屋、大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「就第一線經驗，確實常常直接被問底價，但不會感受不好，因為這代表買方有足夠喜歡、足夠鎖定這物件，才會詢問，接下來就可進一步約看。」

另外，林明賜表示：「還沒看屋就直接問底價，也有可能是客戶已與其他房仲看過了，但由於是一般約，所以來貨比三家，看是否有機會買到比較便宜，這很正常。」

至於底價通常會簽多少？林明賜觀察：「通常是開價的85～9折，但有些比較急售或比較有誠意的賣方，會直接主張開價即底價，尤其在現在市場環境比較差的時候。」

▲林明賜表示，通常底價會是開價的85~9折左右。（示意圖／Unsplash）

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