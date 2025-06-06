頭款100萬「新北三芝或桃園草漯？」　一票選這：比較有前景

▲示意圖，與本文無關 。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人買房都是從蛋白、蛋殼區下手，但多少也要考慮物件增值性。就有網友表示，夫妻倆終於存到100萬想買房，在新北三芝與桃園草漯間陷入選擇困難，引發討論。對此，信義房屋專家分析兩地優缺點，並提醒還是要以工作地點與生活機能為首要考量，否則容易犧牲通勤品質與日常便利性。

該名網友透露，自己與太太約40歲左右，終於存到100萬想買房，從小就住在北台灣，發現現在能用100萬當頭期款買到的地區剩新北三芝，桃園草漯則是要捏一下，但機能好像比三芝好很多，這讓夫妻倆很猶豫，「年紀也不允許繼續等待。」

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貼文引發討論，支持草漯的人表示，「草漯新房子未來有機會增值」、「建議選草漯附近的客運園區，比較有前景。」也有人提到草漯比三芝機能好，「若能捏一下，草漯勝出。」

但也有不少人勸退，「桃園觀音你確定？不怕身體…硬要選寧願買三芝」，甚至建議「買有捷運或輕軌的地方」，例如淡水、基隆、瑞芳。另有一派網友認為，「100萬不夠」、「還有很多隱藏成本」，建議「多存一點」、「先租房觀望。」

信義房屋企研室專案經理曾敬德分析，三芝雖房價較低，但因為靠海，濕氣較重，且公共運輸與生活圈機能較弱，未來增值潛力相對有限；草漯有部分機能基礎與開發潛力，但也需留意當地環境爭議及房價基期。另外，他建議還是要以工作地點與生活機能為首要考量，否則容易犧牲通勤品質與日常便利性。