27年肯德基剛宣布熄燈秒掛租　一查房東竟是高雄陳家

記者張雅雲／高雄報導

肯德基以往常被當成房東金雞母，沒想到高雄後驛商圈「地標級」肯德基高雄十全餐廳，在地營業27年，陪伴不少高雄人從小吃到大，即將因租約到期熄燈，不少當地人都相當惋惜。而屋主南和興產，就是有南台灣土地公之稱的「高雄陳家」，秒開45萬元重新招租。

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▲肯德基以往常被當成房東金雞母，沒想到高雄後驛商圈「地標級」肯德基高雄十全餐廳，在地營業27年，因租約到期將熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

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▲肯德基高雄十全餐廳位於三民區十全一路，在地營業已27年，正對高雄醫學大學附設中和紀念醫院。（圖／記者張雅雲攝）

肯德基高雄十全餐廳位於三民區十全一路，在地營業已27年，正對高雄醫學大學附設中和紀念醫院，近期傳出租約到期的消息，附近居民都相當不捨。而肯德基也在Google商家檔案上正式宣布閉店啟事，表示「因租約到期，將於2025年6月15日23:00正式畫下句點，雖然高雄十全餐廳即將熄燈，用心與熱情不會停止。」讓老高雄人直呼記憶中的地標又少一個。

而土地與建物持有人南和興產，就是有南台灣土地公之稱的「高雄陳家」陳啟川家族的資產管理公司，土地從1972年就持有，建物則是1995年完工，從未異動過。

肯德基開店選址謹慎，多在熱門商圈展店，地段相當精華，還未熄燈屋主秒招租，根據銷售資料，該店為地上1樓，使用坪數為220坪、室內100坪，開出月租金45萬元招租。

▲該區為高雄早期發展區段，十全路商家林立，又有醫院，生活機能相當成熟。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介指出，該棟大樓就是之前已經歇業的美奇萊影城，影城歇業後，整棟大樓曾經只有肯德基繼續營業，現在除肯德基招租中，1樓已陸續有全聯、SUBWAY、壽司、拉麵等品牌進駐，1樓店面租金單坪約4500元上下，至於2樓以上，因坪數大、內部格局特殊，出租客源較受限，租金未透露。

住商不動產三民後驛加盟店店東潘年壕指出，該區為高雄早期發展區段，十全路商家林立，又有醫院，生活機能相當成熟。交通則有捷運紅線後驛站，以及台鐵、捷運共構的高雄新車站，隨新站發展逐漸成形，區段愈來愈受到矚目，人口不斷移入，吸引各大知名品牌搶進駐。

肯德基高雄十全餐廳小檔案 位置 三民區十全一路 開店時間 27年 熄燈時間 2025年6月15日23:00 坪數 使用坪數220坪，室內100坪 租金 月租金45萬 區域1樓租金 單坪1200~1500元

▲肯德基高雄十全餐廳小檔案。（ETtoday製表）

現階段店面空租率不高，1樓單坪租金落在1200~1500元，2樓以上約為1000元上下，只要租金合理，一有釋出也很快就租出。且後驛地段精華，帶動土地成交行情屢創新高，目前土地成交價格約為每坪200~230萬元，反映地主對該區未來發展的高度信心。

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