中山區社區不到60戶「沒夜班保全」！他卡關了　過來人選擇曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「台北市蛋黃區房子好難得，但沒夜間保全，我該買嗎？」有買房族看上一間位於中山區、戶數不到60戶的物件，價格與格局都滿意，但僅配有日間保全，讓他遲遲無法決定。對此，信義房屋專家指出，戶數少要關注的重點除了人力之外，也可以觀察社區是否有替代性的安全機制，例如電梯磁扣、監視器、逃生梯感應門等等。

近日有網友在「買房知識家」求助，最近看了台北市中山區的房子很心動，但因為日後沒有夜班保全，戶數不到60戶，因此陷入天人交戰，「有前輩住蛋黃區但只有日班保全的嗎？聽說像我這樣care安全的人以後就要戰管委會，但往往都會孤掌難鳴…」

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貼文引發討論，「有關係嗎？住公寓整天沒保全，住戶自己有意識，隨手關好門…台灣治安應該算好的。重點應該是價格+地點+格局，是不是自己喜歡滿意的」、「與其這樣就再找別間吧！多夜班保全，管理費肯定要支出更多，戶數這麼少，管理費每一戶負擔得更重」、「只要住戶素質好，隨手關門，晚上真的不需要保全，才60戶，請24小時超貴。」

還有過來人現身，「我住的社區也是不到60戶（含一樓店面約59戶），我們社區週日跟晚上都沒有保全啊！」「我住的社區一直都是沒夜間及假日保全，百戶以內的社區，住戶及出入都單純。沒差」、「我找房子時，也看到一間符合條件的，50幾戶也是保全到七點而已，然後大廳都暗暗的，感覺就是要省錢。考量再三，後來就沒買了。」

信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，戶數少的社區若要配置全天保全，對每戶的經費壓力確實相對較大，如果真的很喜歡又擔心居住安全，可以觀察社區是否有替代性的安全機制，例如電梯磁扣、監視器、逃生梯感應門等等。