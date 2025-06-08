高雄5大最富行政區出爐　1區被公認「隱藏富豪多」

▲據財政部最新公布綜所稅申報資料，高雄平均所得超過百萬元以上僅2區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄前5大「最富行政區」排名出爐！據財政部最新公布綜所稅申報資料，高雄平均所得超過百萬元以上僅2區，鼓山以平均所得105.3萬元拿下第一，其次是鳥松達103.8萬元，第三名則是新興99.9萬元。專家分析，鼓山有錢人多也是最貴房價區，而鳥松隱形富豪也不少。

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根據最新財政部綜合所得稅結算申報統計專冊統計，高雄僅前2名破百萬元，最有錢的行政區為鼓山區，平均所得達105.3萬元，緊接著是以103.8萬元緊追在後的鳥松區，3~5名分別為新興、前金、左營區，平均所得為99.9萬元、98.1萬元、92.5萬元。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，美術館、農16為傳統富人聚落，均位於鼓山區，也是目前高雄預售、成屋房價最貴的區域，最高成交價已站上7字頭。

名次 行政區 平均綜合所得（萬元） 1 鼓山區 105.3 2 鳥松區 103.8 3 新興區 99.9 4 前金區 98.1 5 左營區 92.5

▲2022年高雄市最富「行政區」前5名。資料來源：財政部財政資訊中心綜合所得稅結算申報統計專冊。（ETtoday製表）

齊太廣告協理謝俊正表示，鳥松的圓山特區、澄清湖特區之於高雄，就如同陽明山、北投之於台北，可說是高雄早期最具代表性的富人聚落之一，因擁有市區難得一見的大面積綠地，整體住宅開發密度低，多為獨棟別墅或庭院型別墅，搭配山湖景致形塑出一種與市中心截然不同的居住風格。

謝俊正指出，過去圓山特區新建案以透天別墅、大坪數豪宅為主。然而近年因應人口結構與生活型態轉變，開始有建商導入換屋型、首購型大樓，成交價落在35~40萬元。

謝哲耀表示，新興區則是南高傳統蛋黃區，有不少自營商、公教人員等進駐，是高雄早期發展的區域之一，該區擁有多個成熟商圈，如六合夜市、新堀江等，區內也有高雄捷運紅線、橘線經過，生活和交通機能俱佳，因可建地不多，區內房市以中古房市為主，30年內中古屋房價多在2~3字頭，新案開價已衝上5字頭，較前幾年明顯上漲。

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