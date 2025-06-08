新成屋買「折扣不二價」！他查實價登錄傻了：比別戶貴十幾萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

當初信了「不二價」，結果卻發現自己買貴了！有網友表示，他看了先建後售的新成屋，因為代銷一直強調是建商已折扣的不二價，他便不疑有他地選了一戶簽約。豈料，最近他發現，同期另一戶實價登錄價格比自己便宜十幾萬，讓他相當錯愕。對此，信義房屋專家表示，若是還沒付完款，就還有一點談判空間。

原PO在「買房知識家」表示，他看先建後售的新成屋，代銷一直說不二價、建商已折扣，大家價格都一樣，於是自己看了三戶房子後選定一間簽約。結果最近他看實價登錄時發現，同期另一戶的價格比自己便宜十幾萬，讓他相當錯愕，「表示代銷賣我比較貴，簽約了但還沒付完，現在可以怎麼跟代銷談嗎？」

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不少網友看完原PO遭遇後，留言表示「總價10幾萬的話是真的沒什麼差…單坪10幾萬的話，只能說你比較衰」、「合約都簽了！白紙黑字都寫好了，也沒什麼好談了吧」、「不二價是行銷手法，我去年訂預售屋也是這樣說不二價，然後又跟我說有其他人也在看這間。」

至於是否還有談判空間，信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，如果已簽約但尚未付款完畢，其實還是有一點談判空間。但他認為，現階段比起硬談退屋或違約，可能試著爭取補貼家電、延緩尾款等實質讓利機會，才比較有機會談成一個雙方都好下台的解法。