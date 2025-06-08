桃園都更駐點首站曝！落腳正光花園新城　年底完成出資人甄選

▲桃園首處都更駐點工作站，落腳正光花園新城。（圖／住都中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲8日表示，該中心首件主導的「正光花園新城」海砂屋社區，同意都更的土地面積比例達85%，建物人數比例更是高達93%，市府已同意由住都中心擔任本案實施者，目前正積極辦理招商之前置作業，預計8月公告招商，並於年底完成出資人甄選程序，117年啟動拆除與重建，預計121年完工。

另外，還有大華八街、金山光峰、豐林國宅三案都更案件也取得多數住戶同意，將以公辦的方式協助，分別將於6～8月召開方案初評說明會。邱英哲表示，住都中心於4月1日正式揭牌，首件主導「正光花園新城」海砂屋社區，除在短短兩週內即獲得超過76%住戶支持之外，目前更已突破85%，展現社區高度參與及都更重建的共識。為協助住戶了解後續相關政策，都更中心將服務帶進社區，成立桃園第一處都更駐點工作站。

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住都中心表示，5月間已啟動社區駐點工作站，提供住戶現場諮詢服務。後續將舉辦多場都市更新主題說明會，協助住戶了解相關政策、流程與權益，以順利推動都更重建。中心亦同步展開建築需求調查與中繼安置問卷，廣泛蒐集住戶意見，作為後續招商作業的重要依據，並持續提升整合比例，以提高招商成功率。