台中知名文青旅館剛歇業　新團隊火速接棒7月開

▲台中知名文青旅館「鳥日子」於4月底正式結束營運，新的營運團隊已準備開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中知名文青旅館「鳥日子」於4月底正式結束營運，為承億文旅10年經營劃下句點，不過隨著租約到期，外界關注焦點迅速轉向「誰來接棒」。如今答案揭曉一股全新旅館勢力即將進駐，預計於7月盛大開幕，為西區忠明南路注入活力。信義房屋專家認為，該物件結構與位置條件良好，加上經營團隊到位，是典型的「接手即戰力」。

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承億文旅位於忠明南路上的「台中鳥日子」熄燈後，還沒冷場新團隊就火速進場！經查，由百橙國際接手的全新品牌「橙居」即將在7月15日展開試營運，幾乎零時差完成品牌交棒。業界人士直言：「這樣的中型物件一釋出，立刻就有團隊進場，據了解當初更有6組人馬競價，不只證明台中觀光與商務需求旺盛，也顯示市區旅館資源的稀缺。」





▲專家分析該案是典型的「接手即戰力」資產案例，內裝軟裝更新後即可立刻投入營運，粗估月租金約落在110萬元至130萬元之間。（圖／記者陳筱惠攝）

「台中鳥日子」經營近10年，此次因租約期滿退場，也被起底房東為「香江大王」，此次接棒的百橙國際為北部包租代管龍頭、富喬集團之關係企業，旗下已有3家北部旅館據點，這次首度跨足中台灣，啟動新品牌「橙居」。

實際詢問百橙國際執行長邱永能，他表示：「看好台中穩定的商務人潮與觀光潛力，承億累積的客群與這棟物件本身的條件優勢，讓橙居能夠在短時間內進行微整型升級，暑假就能迎接首波旅客。」

橙居延續原72間房規模，進行全面軟硬體升級，包括更換星級飯店等級床組、毛巾棉品與衛浴設備，房內配置獨立空調、免治馬桶、膠囊咖啡機與新型液晶電視，主攻高端商務客層，一樓餐廳也將重啟經營。

▲據了解當初有6組人馬競價，不只證明台中觀光與商務需求旺盛，也顯示市區旅館資源的稀缺。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店蔡侑臻分析：「由於該物件結構與位置條件良好，加上經營團隊到位，是典型的『接手即戰力』資產案例，內裝軟裝更新後即可立刻投入營運，粗估月租金約落在110萬元至130萬元之間，屬市區中型旅館中的高水位。」

另外，除了進軍中台灣，百橙國際也同步拓展南部市場，目前正翻修高雄美麗島站旁的「大通飯店」，總投入金額約5000萬元，預計與橙居同樣在7月中旬試營運。後續也將進軍嘉義、宜蘭等地，目標在一年內從現有3館擴大至12館以上，成為一股新旅館勢力。

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