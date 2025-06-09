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中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

▲▼ 中石化 。（圖／記者項瀚攝）

▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」陷入欠息危機，今（9日）中石化董事長陳瑞隆親上火線。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」陷入欠息危機，今（9日）中石化董事長陳瑞隆親上火線，強調「中石化背書」一事不存在。但至於與銀行團的協商細節，他只表示，聯貸餘額剩53億元，與銀行團的協商已結束，但中石化與亞太工商聯無關，無法代其回答。

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「陶朱隱園」傳出銷售進度落後且聯貸案還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施，將從寬限期、利率調整與擔保品處分3大要項上進行討論。

簡單來說，「陶朱隱園」共有40戶，其中28戶股份由亞太工商聯持有，本次引發繳息事件的就是這28戶。另外，12戶股份由中華工程持有，也有貸款，但未捲入本次繳息事件。

據媒體報導，亞太工商聯持有的28戶「陶朱隱園」完工後，2018年在中石化背書下，向安泰銀行、國際票券等8間銀行聯貸85億元。當時開出年息超過4.5%，業界估加計手續費、帳管費等多項費用，利率有5%以上水準。

而「陶朱隱園」開賣時間延後，銀行團成員透露「延期的大限也快到了」，各銀行近期多陸續展開討論，若要再給寬緩空間，後續債務協商利息可能會衝破6%，雖然賣掉1戶幾乎就可以償還1家參貸行的借款，但銀行團還是要討論處分擔保品後，如何依比例清償分配。

今（9日）中石化先是發4大聲明，主要強調「中石化並未投資亞太工商聯，也未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。」

同日下午，陳瑞隆親自出馬表示：「聯貸餘額剩下約53億元，沒有媒體所稱『中石化背書』一事。」

至於亞太工商聯與銀行團的協商結果？利息費用等細節？他僅說：「協商結果已結束了，銀行正在進行程序性工作，但中石化在名義上、業務上與亞太工商聯都沒有關聯，這也無法代銀行、亞太工商聯回應。」

陳瑞隆補充，接下來「陶朱隱園」會持續努力銷售。他提到：「在與銀行團協商的過程中，非常感謝一些銀行主動推薦客戶，跟我們行銷團隊合作。」

「陶朱隱園」在今年2月宣布正式開賣後，強調以「符合市場行情」的價格推出，低樓層單價300萬元起，並透露每週都有6~8組客戶帶看，共累計超過80組客戶，預計今年就會傳出銷售好消息，但到目前為止尚未出售。

▲▼陶朱隱園建案。（圖／記者湯興漢攝）

▲「陶朱隱園」在今年2月「陶朱隱園」宣布正式開賣。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：豪宅陶朱隱園欠息利息中石化中工

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