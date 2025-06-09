豐邑年備560億案量攻台中　邱崇喆：暫停獵地計畫





▲豐邑機構2025年在中台灣將推出7案，累積約560億元案量。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大型開發商動向具備風向指標，台中豐邑機構2025年在中台灣將推出7案，累積約560億元案量，據了解還有200多億元的個案將視景氣推案，豐邑機構總經理邱崇喆出席藝術展時表示，下半年整體政策若不鬆綁，將出現更多問題。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

統整豐邑機構2025年在中台灣將推出7案，包含已進場的南屯區五權西路「鉑金灣」總銷70億元、北屯區「APT」純2房產品，總銷32億元。13期重劃區則預計推出2案，包含大慶段「光与玥」，總銷55億元，另一案樂田段的「朗境」預計第三季進場，總銷43億元。

而單元四「翫美」總銷43億元，預計7月進場。14期重劃區，2025年還有「豐藏」案，總銷15億元，單價6字頭。

未來即將推案進場的還有七期惠中路的商辦、商場混合案，共計53樓，B1~8樓將由豐生活進行商場營運，8樓以上為商辦，豐邑機構未來總部則也會搬遷至該棟摩天大樓，商辦部分單價百萬元，總銷300億元。

全年還有準備申請建照的七期「河南路豪宅案」、以及水湳案，總計超過200億元。豐邑機構總經理邱崇喆表示：「大型建商有推案時程的壓力，不同於小型建商遇到景氣反轉，可以選擇不推案，不過目前在去年919過後，景氣調整很多，加上這2~ 3年遇交屋潮，下半年整體政策若不鬆綁，將出現更多問題。」

不過下半年景氣如何判斷？一向多頭的邱崇喆直言：「現在真的不好預測，過去我們可以總結景氣循環，10年、7年，但去年至今，全球景氣、台幣升值與台灣政策問題，加上網路世代，很難預測此波反彈強度，而這未來將成為不動產業者的挑戰。」

▲豐邑機構總經理邱崇喆（左2）出席「陳銀輝藝術紀念展」時表示，下半年整體政策若不鬆綁，將出現更多問題。（圖／記者陳筱惠攝）

至於量價，邱崇喆認為：「台灣還有能源問題加上關稅問題，目前原物料成本是沒有下降的，在成本導向下，價格不會鬆動。」

講到政策面，邱崇喆認為：「現在的政策對營建業非常不友善，包含購地貸款若未在18個月內動工要抽銀根，但另一方面央行又全面限縮貸款，『一邊逼供給、一邊縮需求』，對於整體環境來說非常矛盾。」

▲據了解，豐邑機構近期已停止購地，對於此次將近的水湳經貿園區標售也表示，不會出手。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，豐邑機構近期已停止購地，對於此次將近的水湳經貿園區標售也表示，不會出手。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察：「在金融政策與房市熱度下滑之際，開發商在購地前也會審慎評估未來售價、開發成本，而近幾次上市櫃建商購地幾乎不在台中熱門重劃區內，建地交易量明顯走涼，與房市交易量一樣腰斬再腰斬。」

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉