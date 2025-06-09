讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

▲陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「陶朱隱園」傳出資金問題，市場一度風聲鶴唳。不過房產專家何世昌在粉專指出一項關鍵，當初陶朱隱園是以每坪不到100萬元的價格抵押給銀行團。以目前信義計畫區的估值來看，設定抵押的價值相對安全，「這也使銀行認為，整包拿來拍賣，反而無意義，只會讓債權受到損傷，反而希望慢慢賣。」

何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，回顧過去市場盛傳「陶朱隱園」一坪抵押貸款四、五百萬的說法，如今看來全是訛傳，「原來，『陶朱隱園』抵押貸款一坪不到百萬，難怪銀行團沒在怕，即便違約也應該可以安穩收回債權。」此外，他指出，儘管陶朱隱園兩個月未償還利息，銀行團與其協商、優先償還利息，這也讓它成功避過被列為不良債權的命運。

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談及建築本身，何世昌高度肯定，「陶朱隱園的的確確蓋得很用心又獨一無二，堪稱是中工的史上代表作，也是台灣建築的榮光。」可惜的是，「市場定位和銷售策略出了問題，才會一波三折拖到現在。」

他估算，「以目前台北市頂級豪宅價格來看，陶朱隱園每坪若能降至250萬～300萬元才較有生機，有機會在五、六年內賣出大部分戶別。若堅持350萬元以上均價，恐怕每年賣一戶，三十幾戶賣完都可以都更了。」

他最後也引用曾聽過的一句話，感嘆現況早已有人預見，「一位令人敬重的不動產大老，在完工前就對我說：這個產品整棟出售才有機會，一戶一戶賣的話，若賣出第一戶，恐怕前途多舛。」如今看來，他只感佩服更深。