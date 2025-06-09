Q1新增房貸核貸量大減2萬件　利率飆17年新高

▲Q1新增房貸年減近2萬件，房市降溫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者項瀚／台北報導

Q1新增房貸年減近2萬件，平均房貸金額降回千萬元內，成數78%為近5年新低，平均利率2.36%則來到近17年來最高點。另外觀察各產品，利率都呈現上升趨勢，其中小坪數套房利率一舉衝到2.8%。

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據最新公布的2025年Q1房貸資料顯示，僅剩下3.56萬件，年減近2萬件，整體買氣明顯衰退，為近7年來最低點。平均房貸方面為976萬元，是從2024年Q2連續3季突破千萬元之後，又重新回到千萬以內門檻，近1年來新低。

平均核貸成數為78.09%，為近5年來最低。平均利率2.36%，則來到近17年來最高點。整體核貸條件均比第七波管制發布前還要嚴苛，平均購屋面積也同步縮水至42坪，為資料統計以來的史上最迷你。

▲2025Q1全國新增房貸整理。（表／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「從去年Q3開始，全國核貸量逐季下滑，至今年首季持續受打炒房效應，加上川普關稅政策出場，為全球經濟拋出震撼彈，牽動股市與房市信心，房市買氣走向保守觀望，讓整體核貸表現雪上加霜。」

▲2025年Q1各類產品房貸利率條件變化。（表／信義房屋提供）

另外，觀察各產品類型，房貸市場也出現結構性變化，市場交易最多的大樓產品，房貸利率從去年第二季的2.17%，增加至2.3%，公寓產品也從2.24%增加至2.48%。值得關注的是，小坪數產品如「套房」，其平均貸款利率來到2.80%，相較去年2024Q2上升0.32%，

信義房屋不動企研室專案經理曾敬德表示，各類型住宅貸款利率普遍略有上升，以主流住宅「電梯大廈」為例，2025年第一季平均貸款利率為2.3%，較去年第二季微升0.13個百分點，但仍維持相對穩健水準。

至於套房等產品，曾敬德表示：「貸款條件趨於保守，核貸成數由2024Q2的70.43%下滑至2025Q1的67.24%，且房貸利率從2.48%增加至2.8%，顯示銀行對非自用產品的風險控管更加審慎，有助於房市健康發展。」

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