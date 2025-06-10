資金緊縮逼死小建商　全坤建總座曝：雙北多案盤出來

▲江清峰透露，從去年底開始，收到很多別公司盤出來的都更危老案。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者項瀚／台北報導

近來建商、營造廠資金卡住的新聞成為焦點。專營雙北都更的全坤建設（2509）今（10日）召開股東會，總座江清峰會後受訪時表示，小建商正面臨考驗，並透露「從去年底開始，收到很多別公司盤出來的都更危老案，但評估後能賺錢的不多，我們一案都沒接。」

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近來陸續傳出有建商、營造廠資金軋不過來，面臨倒閉危機，甚至有北台灣老牌營造坦言因關係企業的建設公司資金周轉困難，旗下營造承攬的10處工地全部停工，引發市場關注。

專營雙北都更的全坤建設總經理江清峰表示：「今年房市量縮，但預售市場上還是有案子賣得不錯，好產品、好地段需求仍在，預期房價下跌機會不大，但比較擔心的是，在央行管控之下，小型建商會遇到問題。」

江清峰進一步表示：「一些小型建商在過去2~3年房市好的時候，與地主簽的都更危老，條件對地主太好了，或是當時評估可以賺錢，但如今面對營建成本上升，加上央行金融管制，一下變成虧錢，就做不下去了。」

有收到雙北都更、危老盤出的案子嗎？江清峰透露：「一直很多啦！從去年下半年開始就很明顯了，但我們看得很多，評估後覺得能賺錢的不多，這段時間來，別人盤出的案子我們一案都沒做。」

▲今（10日）全坤建設（2509）召開股東會。（圖／記者項瀚攝）

今（10日）全坤建設召開股東會，承認2024年營收14.22億元、年成長達536％，並創近5年新高。稅後純益4730萬元、年增120％，EPS（每股純益）為0.21元，會中並通過不配發股利。

前年全坤建設完工入帳空窗期，沒賺錢，而去年在八里「全坤家宜」完工入帳挹注下，營收大幅成長，今年則還有信義區「全坤 X101」有望完工，該案總銷12億元。

再往後看，法人估計，2027年有「全坤峰碩」和「全坤御大安」完工交屋，總銷高達70億元；2029年「全坤衡峰」、「全坤富御」和「全坤御峰」3案完工，總銷合計80億元。

推案方面，全坤建設今年預計推出3大案，分別為三重「大安段案」、萬華「台北戲院案」、大同「重慶北路案」。不過，江清峰坦言：「由於都更相關流程，可能會有個案延後到明年推出。」

▲全坤建設個案預估完工整理。（表／記者項瀚製）

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