持有5年加價近1.5億賣　連鎖旅館求售屏東農會大樓

▲屏東市農會信用部舊址空置多年，開價2億2880萬元出售，是目前屏東待售中最貴商辦。（圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東蟬聯33年的地王寶座，今年換人當，新地王移轉至屏東太平洋百貨，附近房價也跟著水漲船高。高雄知名康橋旅館事業以康正旅館名義，2020年以8050萬元入手屏東市農會信用部舊址，目前開價2億2880萬元出售，是目前屏東待售中最貴商辦。

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根據銷售資料顯示，該物件位於屏東市中正路，屋齡27年，為地上6樓商辦，地坪260坪、建坪910坪，屬商業區，建蔽率80%、容積率400%，主打適各種大型企業進駐或建商收購改建，開價2億2880萬元出售，是目前屏東待售中最貴商辦。

該商辦過去為屏東市農會信用部，多年前搬家後就空置至今，根據《Google Maps》最早街景顯示，從2009年起就持續空置起碼16年，實價登錄揭露，2020年高雄知名康橋旅館事業以康正旅館名義入手，成交價8050萬元，換算康橋持有5年，加價1億4830萬元。

在地房仲透露，該棟商辦之前曾有銀行洽談整棟出租事宜，當時月租金開價約40萬元，換算投報率約2%。

▲屏東蟬聯33年的地王寶座，今年換人當，新地王移轉至屏東太平洋百貨，附近房價也跟著水漲船高。（圖／記者張雅雲攝）

住商屏東尊皇明正加盟店店東楊信華表示，中正路為屏東知名金融路，沿線銀行、商家林立，生活機能相當發達，今年屏東地王更由蟬聯33年的民生路、民權路口的GIORDANO，移轉至中正路及公園路交叉口的屏東太平洋百貨，成為屏東新地王，近年周邊房價因商圈陸續轉移的地王效應持續飆升。

該區因商業機能發達，可建地已經不多，素地約75萬元上下，沿線屋齡多為40~50年舊透天，地段精華吸引建商收購周邊舊透天，進行整合開發，雖然屋齡偏高但具店面效益又有危老題材，開價單坪約100萬元左右，

楊信華說：「中正商圈附近的屏東酒廠舊址，基地約3000坪，為目前屏東市中心面積最大商業區用地，縣政府推動BOT開發，雖多次流標，若能成功開發，未來周邊發展備受期待。」

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