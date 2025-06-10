TWICE高雄開唱　她訂到2900元4人房！內行「教1招」省住宿費

▲TWICE將於11日來台灣開唱。（圖，下同／翻攝自TWICE IG）



記者施怡妏／綜合報導

南韓人氣女團TWICE自2015年出道便擄獲大票粉絲，日前宣布11月22日在高雄世運主場館開唱，讓粉絲又驚又喜，立刻掀起高雄飯店訂房潮，有網友表示，得知消息的當下，立刻手刀訂房，四人房只要2900元，訂完沒多久就看到很多房價已經漲到破萬元。對此，有網友建議，其實可以選擇台南、屏東住宿。

有網友在Threads發文，TWICE宣布巡演的當下，10分鐘內立刻訂高雄住宿，順利搶到2900元的4人房，沒想到訂完沒多久，高雄的住宿已經飆到破萬元。

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貼文曝光，有網友搶到便宜的住宿，甚至連交通都搞定了，「訂了商旅雙人房，含早餐含高鐵，來回聯票一個人3760元，高鐵是桃園到左營」。其他網友表示，「每次這種時候，最慶幸的就是有親戚住高雄可以讓我蹭」、「還好我媽在高雄也有朋友...真的萬幸，不用跟別人搶住宿」。

也釣出高雄、台南網友留言，「覺得住在世運旁邊的我，一年好像省了10萬以上」、「謝謝自己住高雄」、「要慶幸我住高雄」、「還好我住離高雄40分鐘左右，祝我們都買得到票」、「台南人可以當天來回，開心」。

不過，有網友提醒，最好打電話跟業者確認一下，不然很有可能被莫名取消，或是當天到了飯店，業者說沒有房間，「我訂3人房4500元，還被要求取消，業者表示『已經沒有漲價了，你還要讓我被平台抽一成』」、「有聽說到飯店要入住，他們說沒有房間，也不承認第三方網站訂房」。

有人提到，其實不一定要住在高雄，「感覺不住高雄也是個辦法，搭車去能住宿的其他縣市就好」、「住屏東市區飯店也可以哦，其實沒有很遠，火車40分鐘+捷運」、「我之前是等買到票以後再去住台南，也不會很遠，也不會特別貴，那時候台南選擇還蠻多的」。