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《絕命毒師》主角家太紅！大批粉絲朝聖　屋主噴水趕人

▲▼影集絕命毒師中主角的家，屋主不堪其擾要蓋圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

▲美劇絕命毒師中主角的家。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）主角家的拍攝地點，其實就在美國新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque），當初這家人把房屋出借給劇組，隨著這部劇知名度竄紅，大批粉絲前往朝聖。但有人模仿劇中行為把披薩丟到屋頂或是跑入庭院等等，這一切行為都讓屋主不堪其擾，先前曾宣布開價400萬美元出售，如今還拿起水管狂噴，要這些人離房子遠點。

紐約郵報報導，屋主昆塔納（Joanne Quintana）一家早在1973年就住在此處，長達52年的時間，但在絕命毒師播出之後，她不得不面對大批前來朝聖拍照的劇迷，感到相當困擾。網紅Santi來到昆塔納的家，直擊她趕走這群劇迷的瞬間。

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影片顯示，昆塔納拿起水管朝街上的劇迷噴水，要求這些人離房子遠一點，還說「你可以在那個角落拍照，但不要靠得太近」、「一張照片，然後你就要離開」。當一名遊客步行靠近時，她直說「後退」。

這段畫面在網路瘋傳，部分網友留言指出，「如果她夠聰明，就會開始收費」，甚至建議她把整間房子掛上Airbnb平台出租。

昆塔納向當地媒體透露，當初把房子提供給劇組進行拍攝，還以為這是一生一遇在眼前見證好萊塢魔力機會，包括與演員、劇組工作人員互動，沒想到如今必須面對不斷來朝聖的劇迷。

這家人曾收到給劇中主角的包裹，出於安全考量只好向拆彈小組求助，甚至還有不少粉絲模仿劇中行為把披薩丟到屋頂。2025年1月，昆塔納再也無法忍受，開價約400萬美元（約新台幣1.3億元）要賣房。

關鍵字：美劇絕命毒師屋主北美要聞

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