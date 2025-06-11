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老饕不捨！台南25年清粥小菜驚傳盤讓　在地：已有人接手

記者張雅雲／高雄報導

「鳳凰城清粥小菜」在台南中西區至少開店25年，是當地相當知名的老店，不少民眾從小吃到大，沒想到近期店家自曝將盤讓，老顧客相當不捨。在地曝，老店因無人接手，盤讓與租金無關，月租金約10萬元。信義房屋專家表示，該區人口密度高，店面空租率低。

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

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▲「鳳凰城清粥小菜」在台南中西區至少開店25年，是當地相當知名的老店，近期傳出盤讓。（圖／記者張雅雲攝）

▲▼ 鳳凰城清粥小菜 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店至少開店已25年，不少民眾從小吃到大。（圖／記者張雅雲攝）

「鳳凰城清粥小菜」位於中西區永華路一段88路，正對水萍塭公園，至少開店已25年，是在地相當知名的老店，不少民眾就是從小吃到大，之前為24小時營業老店，1年前改為早上6時至晚上11時，縮短營業時間。

沒想到近期臉書粉專《台南店面出租頂讓》出現PO文，該店將盤讓，不少在地人都相當震驚，紛紛趕去用餐，並認為「生意很好」，也有當地人無奈直言：「一想到以後再經過這個路口，看到不是它的招牌，會有點空虛」。

▲▼ 鳳凰城清粥小菜 。（圖／記者張雅雲攝）

▲永華路一段位於東區、南區交界，屬於早期發展生活圈，附近有剛完工的水萍塭公園。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店面未保存登記，地坪183坪，根據實登，租金、價格均查無紀錄。在地仲介表示，該店位置顯眼，又是老字號老店，相當具店面效益，才釋出轉手沒多久，已有其他清粥小菜將接手，月租金約10萬元。

該店店員表示，新舊店家預計月底轉換，目前未傳出歇業或熄燈訊息，新店店名則不清楚。

信義房屋金華店專案經理簡劭存表示，永華路一段位於東區、南區交界，屬於早期發展生活圈，若是純租素地，自行興建建物，土地單價落在600~800元。

  鳳凰城清粥小菜
位置 中西區永華路
坪數 地坪183坪、建物未保登
開店時間 25年
預估月租金 約10萬
新租客 清粥小菜

▲鳳凰城清粥小菜小檔案。（ETtoday製表）

該區以透天店面為主，屋齡起碼30年起跳，地坪約25坪，1樓店面租金單價800~1000元。簡劭存說：「沿線生活機能發達，人口密集度高，餐飲店家非常多，店面空租率不高。」目前空租店面大多有業種的限制，像是「謝絕油湯」等，若屋主能接受餐飲業，通常很快租出。

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關鍵字：台南老店轉手租金店面鳳凰城清粥小菜中西區信義房屋

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