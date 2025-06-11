信用管制重傷預售市場　坤悅董座堅持：不玩低首付刺激買氣

▲坤悅開發董事長陳丕岳在股東會上認為景氣不佳但不需擔心，2025年房市走向為「價修量縮」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

坤悅開發（5206）今日舉辦股東會，2024年度營業收入為24.35億元，合併獲利3.22億元、EPS（每股純益）2.06元，會中承認並通過配發股利1.5元，坤悅開發董事長陳丕岳也在股東會上與股東討論，景氣真的不佳，但不需擔心，2025年走向為「價修量縮」。

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坤悅開發（5206）2024年度營業收入為24.35億元，合併獲利3.22億元、每股盈餘2.06元，會中承認並通過股票股利1元，現金股利0.5元，合併1.5元，2024年度預計完工交屋認列營收個案將有台中市南區「君匯」、南屯區「君睿」與彰化埔心「心里程」3案，總銷逾60億元，預計營收獲利持續穩步向前。

近期美國關稅政策影響國際金融波動，房市進入價修量縮與理性評估階段。陳丕岳指出：「央行實施第七波信用管制，管控房貸水位，不僅促使投機客退場，購屋需求也加速回歸基本面，剛性自住置產客層躍升主力。具備品牌口碑、建設話題與生活機能的產品，將是脫穎而出的關鍵。」

不過即便如此，坤悅開發2025年強開5案，除線上銷售個案，還有沙鹿「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」，後續將有沙鹿區興安段新案，以及東區旱平段新案，更跨足彰化市區，推出三民段新案，預計年度推案總銷近150億元，再創歷史新高。

陳丕岳表示：「順應房市發展趨勢，公司除保持審慎樂觀態度，也將強化品質管理與團隊專業，並且維持不走低首付、優付等方式刺激買氣，以穩步銷售為主要策略。」

▲坤悅開發2025年推案量逼近150億元，董座維持不走低首付、優付等方式刺激買氣。（圖／記者陳筱惠攝）

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