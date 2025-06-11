15年定頻冷氣「省電強招曝光」！假日吹整天超冷　電費只2千多

▲冷氣省電法曝光。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

6月天氣已經熱爆，許多人關心，到底開冷氣該如何省電呢？YT頻道《空調小教室》指出，除了定時清洗之外，定頻冷氣其實只要設定16、18度且開強風，讓冷氣達不到你設定的溫度，就能達到省電效果。他也實測，老舊窗型定頻冷氣平日開12小時、假日整天吹，2個月電費只要2000多元。

夏天省電大公開，YouTube頻道《空調小教室》老柯表示，第一招只限定定頻冷氣，只要更改使用方式，能讓冷氣產生的電費至少省下三分之一，由於定頻冷氣開啟後的狀態，只有0%跟100%的效能，不像變頻冷氣會隨著溫度，去控制整台冷氣在30、50、70的效能，因此「只要把溫度設定在16或18度」、「風量調到最強」，讓定頻冷氣達不到你所設定的溫度，進而達到省電的效果。

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老柯說，定頻冷氣耗電的原因，若設定在26度，它到了26度效能就會停止，偵測到27度壓縮機又開啟，這啟動頻率可能是幾分鐘就啟動一次，而定頻冷氣開啟的電力是平常運轉的幾10倍、甚至百倍。

事實上，老柯住在高雄時就實際測試過，他是用15年以上的窗型定頻冷氣，平日開12小時以上、假日則整天，當時夏季電費兩個月只有2000多元。他說雖然省電，但房間真的超冷，所以再把風量調弱配上大棉被、外套即可。

而第二招就是定期清理濾網，老柯比喻，冷氣濾網沒洗就像人類戴口罩一樣，進氣變得困難，就會影響到效能，造成電費增加。

第三招清洗冷氣也可以省電，從事清洗冷氣工作的老柯看過太多案例，因為內部卡了許多髒污而影響冷氣效能、電費增加的狀況。就有早餐店老闆向他分享，夏季店內每天要開8小時，有洗冷氣的話，電費會比沒洗冷氣竟能差1000多元。

最後，開如何判斷冷氣要不要清洗？老柯也分享三步驟如下：

1.靜止狀態下，把冷氣出風口往下扳開，查看風扇是否有灰塵沾黏，「風扇上毛屑越多，代表影響效能也越多」，導致電費增加。

2.把冷氣濾網抽出來，檢查上頭的蒸發器是否有很多髒污，同上，髒污越多也會影響冷氣效能，造成電費增加。

3.把冷氣打開，把擺葉設定固定位置，接著手動推回去，用意是要讓擺葉回歸原本位置。