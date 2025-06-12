內湖「海砂地標」華麗轉身　新案單價飆149萬創高

記者項瀚／台北報導

內湖「明園大廈」19年前被列為海砂屋，經過漫長的都更等待，最終由士林開發整合成功，並推出新案「碧湖雲景」，最新實價揭露成交單價最高達149萬元，創下內湖區預售史上最高價。

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▲內湖指標案「碧湖雲景」高樓層以每坪149萬元，創內湖區歷史新高價。（圖／記者項瀚攝）

最新實價揭露，內湖指標新案「碧湖雲景」29樓戶在4月時以6100萬元交易，權狀45坪，拆算單價149萬元，創下內湖區史上預售最高價。

觀察實價登錄，該案共出現40筆交易，發生在去年9月到今年4月，成交單價落在121.5~149萬元。據《樂居網》資訊，該案規劃套房與2~3房格局，坪數設定在16~37坪。

事實上，該案前身是「明園大廈」，早在2006年就被鑑定為海砂屋，其後建商陸續洽談都更，但一直不是很順利，最後終於由士林開發整合成功，在2022年都更案正式公告實施。

▲「碧湖雲景」前身是海砂屋「明園大廈」。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

攤開實價登錄，「明園大廈」在2023年、2024年各出現一筆交易，成交單價達82、115萬元，並備註特殊交易「具都更重建效益」。

住商不動產內湖港墘加盟店東林書慶表示，以該地點來說，若在不考量都更效益的前提下，成交行情約6~7字頭，如今成功改建後，每坪身價飆到121.5~149萬元，可見都更效益大。

▲內湖區史上最高價預售成交個案。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示：「近年來內湖新案稀缺，可選項的案子不多，成交單價行情多在100~120萬元，對內科人來說是可以接受的價碼，沒有像南港衝那麼猛，因此即便房市景氣不佳，但內湖新案都能繳出順銷成績。」

至於「碧湖雲景」成交單價149萬元創新高，何世昌表示：「該案規劃30層，是內湖區近年來少有的摩天大樓，具有特殊性，且地段條件佳，生活機能方便，加上總價控制在7000萬元內，閃過限貸令，成交價碼合理。」

中信房屋內湖AIT加盟店專案經理黃登暘表示，「碧湖雲景」基地面積近千坪，走路到捷運港墘站僅1分鐘，區域生活機能佳，又緊鄰內科，具有強勁的剛性需求，「觀察近來內湖距離捷運站較遠的新案單價都達110萬元，本次創價案達140萬元水準合理。」

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